Protagonistas mexicanas que se están apoderando de las series estadounidense

Nuestras actrices han cruzado la frontera para hacer crecer sus carreras pero no se han conformado con papeles secundarios.

La televisión mexicana viene arrastrando un periodo de crisis desde hace ya casi una década: Las producciones de ficción no han sido lo suficientemente atractivas para las nuevas generaciones que se han cansado de los melodramas de siempre; la fórmula que le funcionó a las televisoras por más de 50 años terminó por agotarse.

Hoy en día, los jóvenes buscan entretenimiento de calidad y lo han encontrado en las plataformas de streaming, las cuales además de tener siempre dentro de sus contenidos originales una manufactura impecable, ofrecen temas que la televisión abierta e incluso la de paga en México todavía son muy censurados.

Ante esta situación muchos actores y actrices salen del país buscando nuevas posibilidades para su profesión en donde no sólo sean la cara bonita del melodrama de las nueve de la noche. Y sí, aunque son muchos los talentos los que emigran principalmente a Estados Unidos, no se han conformado con papeles pequeños.

De manera particular, las actrices mexicanas que se han aventurado al sueño de la televisión estadounidense desempeñan grandes trabajos incluso destacándose de entre sus compañeras de aquel país obteniendo papeles protagónicos en las series en las que aparecen.

El primero de los casos es el de Karla Souza, actriz de la Ciudad de México quien saltó a la fama con la ópera prima de Gary Alazraki, Nosotros los nobles. Souza es coestelar de la serie How to get away with murder junto a la ganadora del Óscar, Viola Davis, y aunque técnicamente esta última es la protagonista, la trama de las últimas temporadas ha girado en torno al personaje de la joven intérprete.

Netflix, hablando de plataformas de streaming, tiene gran impacto en los fanáticos de las series con Martha Higareda como la protagonista femenina de la primera temporada de la serie Altered Carbon, una serie de ciencia ficción con un nivel técnico muy difícil de igualar en México.

Quien ha sido criticada por sus papeles en telenovelas mexicanas pero que poco a poco se ha ido abriendo paso tanto en Hollywood como en los estudios de Los Ángeles es Eiza González quien desempeñó en la versión televisiva el mismo papel que años atrás interpretara la mexicana Salma Hayek en Del crepúsculo al amanecer.

Un caso especial, sobre todo porque ha sorprendido por su crecimiento actoral es el de Paola Núñez a la que todos recordarán como Bárbara Bazterrica en la versión mexicana de la telenovela argentina Amor en custodia. En los tiempos de la telenovela su actuación era más bien una parodia de las jóvenes mexicanas adineradas; sin embargo, hace poco fue el personaje principal de la segunda temporada de la serie The purge de Amazon Prime Video.

Por último y no por ello menos importante hay que mencionar el trabajo de Patricia Reyes Spíndola en Fear the walking dead quien, aunque no era la protagonista de la historia, supo representar a los mexicanos en un show visto a lo largo y ancho del globo.

No sólo es el hecho de que actrices mexicanas estén tomando los sets de grandes series americanas, además junto a ellas se va parte de la cultura que se comparte al mundo, porque aun siendo guiones estadounidenses la presencia de México y sus tradiciones, sus creencias e incluso sus problemas son reflejados en esas historias.