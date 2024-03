Vacacionistas en México sufren de estrés ante desconexión de internet

Los viajeros sufren miedo por perder la conectividad, FOSO (Fear Of Switching Off)

El 68% de los vacacionistas experimentan más estrés por la falta de conexión en sus celulares durante las vacaciones que cuando están conectados, de acuerdo con una investigación de Priority Pass. Según Google Marketing, el 90% de los turistas usan servicios de geolocalización durante sus vacaciones para encontrar información en tiempo real, brindándoles comodidad y tranquilidad.

"Cuando vienen a México, a los turistas les preocupa no tener acceso a internet cuando no están en algún lugar con WiFi", expresó el CEO de Journeys, Antonio del Rosal. "Siempre están buscando en donde conectase y terminan comprando un chip de cualquier operador tradicional que les cuesta carísimo o activando el roaming de su proveedor que también es muy costoso", agregó.

Según informe de Economías Regionales del Banco de México (Banxico), la principal barrera que disuade la llegada de turistas extranjeros a México, especialmente de Estados Unidos y Canadá, es la inseguridad. Por consiguiente, para los visitantes, contar con conexión a internet les brinda una sensación de seguridad, les ayuda a orientarse y les permite ser localizables.

Dado esto, Journeys Mobile by Interlinked ofrece un servicio de conectividad que tiene cobertura en todo el país. "A través de la compra de un paquete para viaje, los turistas podrán conectarse en todo momento a la mejor red disponible con nuestro servicio de red compartida", destacó Odlanyer Centeno, CEO de Interlinked. Además, Centeno indicó que los turistas podrán disfrutar de telefonía móvil y datos a través de una tarjeta SIM o una eSIM, versión digital de la tarjeta SIM física.

Igualmente, los viajeros que recorran diferentes áreas remotas y poco accesibles de México ya no tendrán que preocuparse por perder la conexión, conocido como FOSO (Fear Of Switching Off). Esto es posible gracias a Journeys Mobile by Interlinked, servicio de telefonía móvil e internet con conexión confiable y asequible en todo el país, destacó Journeys Mobile mediante información para NotiPress.

Además, la empresa compartió que Journeys Mobile by Interlinked no se limita únicamente a ofrecer una solución avanzada de conexión. Su enfoque principal en el modelo B2B, dirigido principalmente a empresas turísticas, se puede ajustar a las necesidades individuales de cada compañía asociada. Esto permite que cada agencia mejore las experiencias de viaje para los turistas, subrayó Journeys Mobile.