Sin Internet gratuito, Google cancela proyecto Station

Google cancela el proyecto Google Station en 2020

Google cancelará el proyecto Google Station en 2020, donde ofrecía conexión gratuita a Internet en más de 5 mil puntos de acceso en todo el mundo desde 2015. En México, el proyecto comenzó en marzo de 2018 al habilitar servidores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con la expansión del proyecto, el país se convirtió en la tercera nación en todo el mundo y la primera en América Latina en tener acceso a la red a través de Google Station.

La compañía proveniente de Estados Unidos, tomó la decisión de cerrar las estaciones por las complicaciones que hay alrededor del modelo de negocio, debido a que en cada región del mundo, Google tiene socios diferentes y ellos se encargan de gestionar la conexión a Internet como mejor les convenga; por esa razón, la empresa no encontró la forma de crear un negocio sustentable para Google Station informó en sublog.

#México se posiciona en séptimo lugar de usuarios conectados a #Internet en el mundo



✍️ https://t.co/EvvHPocif0 pic.twitter.com/1vb5RGSTLD — My Press (@mypress_mx) February 1, 2020

Internet gratis es una idea muy benéfica para los usuarios y la estrategia de tener Internet de alta velocidad, seguro y gratuito sin la necesidad de pagar un solo peso, generó grandes expectativas dentro de la compañía; a pesar de ello, fue un negocio difícil de monetizar tanto en México como en otros países. Reproducir varios comerciales antes de otorgar la conexión no fue una gran iniciativa, y los resultados financieros no fueron los esperados como para respaldar la gran inversión de lasestaciones Wi-Fi de Google.

Asimismo, las personas utilizan cada vez más conexiones 4G en todo el mundo, eso provocó unconsumo muy bajo de Wi-Fi en lugares públicos, las compañías en telecomunicaciones ofrecen paquetes de datos móviles con precios bajos en su contratación, por lo que Google decidió cerrar las puertas al proyecto de puntos de acceso Wi-Fi gratuito, y en consecuencia trajo muchos problemas al no tener un gran alcance con su iniciativa.

Los países de Latinoamérica con mayor penetración de #Internet son Argentina con un 92.2%, seguido de Paraguay con el 88.4%, luego por Uruguay con 88.2%.



✍️ https://t.co/CYhJ8meZhs pic.twitter.com/qObEyf63YB — My Press (@mypress_mx) October 8, 2019

En el caso de México todavía no existen detalles concretos de lo que ocurrirá con losservidores de Google, la compañía de Mountain View pretende trabajar con sus socios comerciales con la finalidad de trasladar la operación del servicioGoogle Station a un tercero y de esa manera los puntos de acceso Wi-Fi permanezcan útiles.

A pesar de crear un modelo de negocio tan prometedor como Google Station, se calcula que al menos la mitad de las personas en todo el mundo no pueden acceder a la web, esa situación motivó a empresas como Google a tomar cartas en el asunto y convertir su proyecto en algo fructífero para la sociedad; no obstante,la estrategia no fue positiva para la compañía de la gran G.