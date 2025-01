Reino Unido impulsa la inclusión con SignGPT, un modelo de IA para lenguajes de señas

SignGPT: Inteligencia artificial que transforma la comunicación en lenguajes de señas

La Universidad de Surreyencabeza un proyecto innovador, denominado SignGPT, que busca desarrollar un modelo deinteligencia artificialcapaz de traducir entre lenguajes de señas y lenguajes hablados. Este esfuerzo, financiado con 8.45 millones de libras por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido, promete revolucionar la comunicación para las personas sordas.

Con una duración de cinco años, el proyecto se centra en superar el reto de traducir de forma automática y precisa entre sistemas de comunicación fundamentalmente diferentes. El equipo de SignGPT colaborará con instituciones de prestigio como las universidades de Oxford y UCL, además de organizaciones lideradas por miembros de la comunidad sorda.

Richard Bowden, líder del proyecto, destacó: "Nuestro objetivo no es sustituir a los humanos, sino garantizar que la comunidad sorda no se quede atrás en esta revolución tecnológica". El proyecto no solo busca facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes, sino también desarrollar el mayor conjunto de datos de lenguaje de señas del mundo y herramientas de código abierto. Estas iniciativas permitirán crear aplicaciones tecnológicas inclusivas que beneficien directamente a la comunidad sorda.

Según estimaciones, 70 millones de personas sordas utilizan el lenguaje de señas como su principal medio de comunicación. A diferencia de los lenguajes hablados, los lenguajes de señas poseen gramáticas únicas y elementos visuales complejos. Para abordar esta especificidad, el equipo priorizará la participación activa de investigadores sordos, garantizando que la tecnología sea diseñada en colaboración con quienes más se beneficiarán de ella.

Kearsy Cormier, coinvestigador del UCL, subrayó: "Este proyecto permitirá una verdadera cocreación y codesarrollo de la tecnología". El proyecto SignGPTrepresenta un paso crucial hacia la equidad comunicativa, aprovechando la inteligencia artificial para promover la inclusión global.