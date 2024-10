Proteger la privacidad en redes sociales ante crecientes riesgos

Cuál es la mejor forma de proteger la privacidad al compartir fotos en redes sociales, según expertos

El uso constante de redes sociales impulsa a millones de personas a compartir su vida diaria a través de fotos y publicaciones. Sin embargo, esta práctica también conlleva peligros para la privacidad, un aspecto que a menudo es subestimado. Un estudio de Kaspersky revela que el 16% de los latinoamericanos publica fotos semanalmente en sus redes sociales, mientras que un 13% lo hace diariamente, lo que subraya la necesidad de tomar medidas de precaución para evitar problemas como el robo de identidad o el acoso en línea.

Los expertos advierten que la exposición excesiva en redes sociales sin una adecuada gestión de la privacidad puede derivar en situaciones delicadas como el "doxing", una práctica en la que se recopila información personal con el fin de causar daño o beneficio indebido. Las plataformas sociales, aunque populares, requieren una atención especial para proteger los datos que se comparten.

Para reducir los riesgos, es fundamental ser conscientes de la información que se publica. Uno de los aspectos más importantes es evitar la divulgación de detalles sobre la ubicación personal, como el hogar o el lugar de trabajo. Fotografías que muestren señales de tráfico, edificios reconocibles o que contengan datos de geolocalización pueden revelar la ubicación exacta de una persona. Por ello, lo recomendable es compartir estas imágenes solo con personas de confianza o utilizar configuraciones de privacidad que limiten su visibilidad.

Otro riesgo frecuente es la publicación de actividades en tiempo real. Dar a conocer la ubicación actual puede hacer que los usuarios sean vulnerables a situaciones indeseadas. Judith Tapia, gerente de producto para el consumidor en Kaspersky, aconseja esperar a finalizar los planes antes de compartir actualizaciones o limitar las publicaciones a un grupo reducido de personas para evitar exponer información sensible.

Antes de publicar una imagen en redes sociales, es importante revisar que no contenga información sensible como documentos de identidad, facturas o cualquier otro dato privado. Incluso los objetos que aparecen en el fondo de una fotografía podrían ser utilizados por ciberdelincuentes si una cuenta es comprometida. Además, es recomendable no compartir detalles sobre planes de viaje hasta haber regresado, pues hacerlo en tiempo real podría aprovecharse para cometer robos o estafas.

La utilización de las configuraciones de privacidad disponibles en las plataformas sociales, así como contar con soluciones de seguridad en los dispositivos, son aspectos cruciales para mantener la protección en línea. Tapia recalca que, junto con estas herramientas, un comportamiento consciente en redes es esencial para evitar problemas de privacidad. Proteger los datos personales no solo es una responsabilidad individual, sino una medida necesaria para mantenerse seguro en un mundo digital cada vez más expuesto.