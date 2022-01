¿Cuáles son las prácticas de ciberseguridad más importantes para 2022?

Tener una mala gestión de contraseñas puede volver más vulnerable una cuenta o un dispositivo con clave de acceso

Durante el 2021, los temas relacionados con la ciberseguridad fueron de gran relevancia para las organizaciones, pues 19 mil millones de datos confidenciales fueron expuestos solo en el primer semestre del año. En 2022, la seguridad informática tendrá aún más relevancia, principalmente para generar una mayor protección a la información privada de empresas. Ante esta situación, el grupo de expertos de ESET compartió con NotiPress algunos consejos para mejorar la ciberseguridad durante 2022. Ello con el objetivo de identificar cuáles son las prácticas más importantes y cómo protegerse de la mejor manera ante ataques informáticos.

#Tecnología | Ante la escasez de semiconductores y electrónicos, AMD informó que ofrecer tarjetas gráficas ineficientes para #criptominería puede asegurar su inventario



➔ https://t.co/wzPZx4prOe pic.twitter.com/kAxzQnpYAY — My Press (@mypress_mx) January 11, 2022

En primera instancia es crucial identificar si el tipo de software que se emplea para protegerse de ciberataques es obsoleto o está actualizado. Es decir, las vulnerabilidades en los sistemas operativos, navegadores y otros softwares en cualquier PC son el punto más vulnerable. Cifras de ESET señalan que en 2020 la principal fuente de acceso de los ciberdelincuentes fue encontrar fallas en softwares no actualizados. Por eso, lo recomendable es activar la función de actualización automática, para no olvidar la tarea de activar los programas de seguridad.

Asimismo, tener una mala gestión de contraseñas puede volver más vulnerable una cuenta o un dispositivo con clave de acceso. Las contraseñas representan las llaves para acceder a cualquier cuenta y en la actualidad una persona tiene 100 claves en promedio. Debido a esta situación, los expertos en ESET recomiendan no utilizar las mismas contraseñas para todas las cuentas, esto aumenta las probabilidades de ser hackeados. Lo correcto es utilizar un administrador de claves para recordar cada clave, usar algún tipo de frase de contraseña o simplemente activar la autenticación de doble factor.

Pese a que existen diversos softwares de ciberseguridad o contraseñas de doble factor, también es cierto que los usuarios deben estar alertas para evitar sorpresas. El phishing es una de las ciberamenazas más comunes hoy en día y aprovecha una técnica conocida bajo el nombre de ingeniería social. Es decir, el atacante intenta engañar a su víctima para que haga clic en un enlace malicioso o abra algún archivo adjunto cargado de malware. Con ello, se aprovecha de la credibilidad y frecuentemente intenta forzar la toma de decisiones rápidas ante un mensaje de sentido urgente.

Con el fin de no caer en phishing, los expertos en ESET revelan que la regla número uno es pensar la situación antes de hacer clic. Verificar dos veces con la persona o compañía quien envía el correo y asegurarse de que sea legítimo, es fundamental no tomar una decisión apresurada y no dejarse presionar.

#Tecnología | Participantes del CES 2022 comentaron las expectativas de mercado, desarrollo, innovación e inclusión de la #InteligenciaArtificial en los próximos años



➔ https://t.co/0LD7JFD2mi pic.twitter.com/ZJjFTPvzAy — My Press (@mypress_mx) January 11, 2022

Las redes sociales y mensajería instantánea se han convertido en parte esencial de la vida diaria de las personas a nivel global. En ellas, se puede compartir todo tipo de información, desde memes, hasta el momento exacto donde se encuentran gracias al GPS. Sin embargo, esto puede significar también un riesgo latente, el riesgo de exponer la vida personal o laboral aumenta las probabilidades de ser hackeado. Por ello, es importante tener cuentas privadas, no ofrecer tanta información en redes sociales y no agregar a desconocidos.

Hoy en día, la ciberseguridad debe verse como una inversión, con el fin de proteger la información en Internet ya sea privada o profesional. ESET recomienda estar alerta ante cualquier situación de riesgo informático y emplear un buen antivirus para mejorar la seguridad a través de la red.