Meta refuerza medidas de seguridad para combatir la sextorsión en adolescentes

Estrategias de Meta contra la sextorsión: educación y herramientas de seguridad

Metaimplementó una serie de medidas para luchar contra la sextorsión, un delito que afecta de manera alarmante a adolescentes a nivel global. La empresa lanzó una campaña educativa y nuevas funciones de seguridad en sus plataformas, especialmente en Instagramy Messenger, en un esfuerzo por proteger a los jóvenes de estas estafas. Desde 2021 hasta 2023, los reportes de incitación en línea se incrementaron en más del 300%, de acuerdo con John Shehan, vicepresidente del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Para combatir este aumento, Meta se asoció con organizaciones como NCMEC y Thorn, desarrollando un video educativo que ayuda a los adolescentes a reconocer comportamientos sospechosos, como solicitudes de intercambio de fotos o actitudes agresivas. El material, difundido en regiones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, ofrece recursos útiles como la CyberTipline y la herramienta Take It Down de NCMEC, diseñada para evitar que imágenes íntimas sean compartidas en línea. Además, involucró a creadores de contenido para difundir el mensaje de que la sextorsión nunca es culpa de la víctima.

La compañía extendió esta campaña a los padres, brindándoles guías y recursos que les permitan identificar señales de sextorsión en sus hijos y tomar acciones adecuadas. Estas guías, creadas en colaboración con Thorn, están disponibles en el Meta Safety Center.

En cuanto a seguridad, Instagram y Messenger introdujeron medidas que limitan la interacción de adolescentes con desconocidos. Las cuentas sospechosas, como aquellas nuevas o que intentan contactar adolescentes sin una razón evidente, tendrán restricciones adicionales. También se implementó la difuminación de imágenes de desnudez en mensajes directos, medida disponible globalmente para menores de 18 años. Meta prueba además alertas que advierten a los adolescentes cuando interactúan con contactos de otros países, una táctica utilizada comúnmente por los estafadores.

Por otro lado, Meta intensificó su lucha contra los grupos criminales responsables de la sextorsión, eliminando más de 1,620 cuentas relacionadas con redes de estafadores como los "Yahoo Boys". Para esto, la empresa implementa tecnologías avanzadas que permiten detectar y eliminar rápidamente estos perfiles, compartiendo sus hallazgos con la Tech Coalition para que otras plataformas también puedan beneficiarse. Con esta combinación de campañas educativas y tecnologías de protección, Meta refuerza su compromiso de crear un entorno digital seguro para adolescentes y de reducir el impacto de la sextorsiónen sus plataformas.