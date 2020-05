Inteligencia artificial no puede reconocerse como autor intelectual en Estados Unidos

Según la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, sólo personas naturales pueden considerase como inventoras.

El 27 de abril de 2020, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) negó dos solicitudes de patente con el argumento de que únicamente personas naturales pueden ser aceptadas como inventores. Dichos inventos fueron creaciones autónomas del sistema de inteligencia artificial (IA) DABUS, y la solicitud pedía, se le reconociera como el creador de un contenedor de comida y de un sistema y dispositivo de señales de luz fractal.

DABUS es una IA patentada, conocida como "máquina de creatividad", cuyo resultado final es generar ideas y seleccionar aquellas de mayor novedad, utilidad o valor, a través del procesamiento de información y conocimiento de diversos dominios. Esta IA no está programada para resolver un problema específico y no se le entrena con información relevante para un fin en particular.

Por esto, el doctor Stephen Thaler, fundador de Imagination Engines, Inc. y creador de esta IA, argumenta, fue la máquina, no una persona, quien reconoció la novedad y prominencia de los inventos. El dr. Thaler, responsable también de la solicitud de las patentes, presentó su petición a la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (IPO) y a la Oficina Europea de Patente (OEP), quienes, de momento, también la rechazaron.

La USPTO, en su más reciente respuesta a la solicitud del dr. Thaler, concluyó, los términos utilizados por la ley para hablar de inventor ("quién", "individuo", "él mismo", "ella misma") hace referencia en todo momento a una persona natural. Por esta razón, dicen, la petición de interpretar el término para considerar como tal a una máquina, es improcedente.

Pidió el dr. Thaler a la Oficina de Patentes, se tomara en cuenta la posición adoptada por la OEP e IPO, quienes consideraron, DABUS creó dichos inventos, aunque no pueda ser nombrado inventor. A pesar de ello, la USPTO, aclaró, no ha hecho ninguna determinación en cuanto quién o qué creó los inventos y explicó, dichas organizaciones únicamente están aplicando sus legislaciones correspondientes. "Las leyes de patente de los Estados Unidos no permiten nombrar a una máquina como inventor en una solicitud de patente", informó.

Si una IA puede considerarse una figura autoral, no es una pregunta nueva. A principios de este año, Damien Riehl, abogado y músico, presentó el proyecto All The Music, en Minneapolis, durante una charla TEDx. Dicho proyecto utilizó una IA para obtener todas las melodías musicales posibles a partir de combinar un número limitado de notas, para después liberar los resultados al dominio público a través de una licencia Creative Commons.

Este proyecto no pretende conseguir que se reconozcan derechos de autor a la IA, sino cambiar el paradigma de las leyes en cuanto al plagio de melodías. "Tal vez las melodías son sólo matemáticas, las cuáles sólo son hechos, que tal vez no puedan ser registrado bajo el derecho de autor", mencionó en la charla, pues explica, las melodías pueden interpretarse como combinaciones de números y, por lo tanto, como hechos. Ante la ley, los hechos no son susceptibles -o lo son muy pocas veces- de ser protegidos por las leyes de derechos de autor, puntualizó.

Sin embargo, en el sitio del proyecto, en la sección de preguntas frecuentes, se aborda el tema y reconocen, los legisladores de Estados Unidos no han provisto una respuesta vinculante respecto a si la obra de una máquina es susceptible de registrar derechos de autor. No obstante, a lo largo de varios ejemplos hipotéticos, exploran las implicaciones para su proyecto de si la ley reconociese o no, a la IA como una figura autoral.

De acuerdo a la solicitud del dr. Thaler, reconocer a una AI como inventora incentivaría la innovación a través del uso de esta tecnología. A pesar de la decisión de la USPTO respecto a este caso, la agencia dice trabajar activamente, en conjunto con expertos y la comunidad innovadora, para "determinar si se necesita más orientación para promover la previsibilidad y confiabilidad de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología de IA y para alentar una mayor innovación en esta área". Actualmente, el dr. Thaler tiene dos meses para apelar la decisión de la USPTO de considerar sólo a personas naturales como inventores.