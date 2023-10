Inteligencia artificial y conectividad, los aliados clave para la educación

Educación podrá potencializar a los estudiantes por medio de la IA

Un aliado importante para alcanzar laAgenda de Educación 2030 será la inteligencia artificial, así lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La IA llegó para revolucionar el mundo como lo hizo el Internet hace más de 50 años. El campo que se verá más afectado a mediano y largo plazo es la educación, pues su aplicación permitirápotenciar las capacidades de los estudiantes.

El despliegue de los avances tecnológicos implica unprofundo proceso de ingeniería hacia un modelo educativo según las necesidades del mundo actual. No solamente se deberá de transformar los contenidos y dinámicas pedagógicas, sino también los medios.

Con la incorporación de la IA en las escuelas, permitirá a los alumnos interactuar de forma temprana con este tipo de tecnología, teniendo ventajas en términos de empleabilidad. Las tecnologías de IA basadas en la nube requieren de acceso a Internet, algo que muchos países todavía carecen, señaló Cradlepoint a NotiPress.

A nivel mundial, dos terceras partes de los niños entre tres y 17 años no cuentan con una conexión a Internet en sus hogares, según la UNICEF. De acuerdo con laNacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, en México hay una tendencia de mayor uso de la web en zonas urbanas, con el 83.8 por ciento, frente al 62.3% de las zonas rurales.

Los nuevos modelos educativos hacen del Internet tan esencial como un libro de texto o un lápiz número 2. En ese sentido, Cradlepoint desarrolló el sistema NetCloud Service para liberar el potencial de las redes LTE y 5G en instalaciones educativas.

Estas instalaciones educativas cuentan con redes confiables y de alta capacidad, las cuales se complementan con una plataforma pedagógica en la nube. De esa manera, se permite potencializar los procesos funcionales de educación híbrida, procesos presenciales y a distancia. Es decir,el estudiante podrá acceder a la plataforma en cualquier lugar del campus en sus propios dispositivos.

Además, los transportes escolares podrán contar con accesibilidad a internet, algo que será muy útil si se considera que los estudiantes pasan al menos 45 minutos diarios en sus traslados. Los expertos de la compañía desarrollaron el sistema junto con enrutadores inalámbricos, los cuales habilitan la LTE y 5G para transformar la experiencia de viajes diarios de los estudiantes en un tiempo más seguro.

En el documento,Reimagining our futures together: a new social contract for education in 2021 de la UNESCO, se destaca que el aprovechamiento de los avances de los campos permite optimizar la conectividad y proteger los datos personales.

Conforme los sistemas educativos modernizan e intentan incorporar el aprovechamiento de las nuevas herramientas, las economías en desarrollo se enfrentan al reto dere-imaginar los modelos educativos.A la par, deberán de abordar losdéficits de conectividad y accesibilidad para garantizar que ningún niño se quede atrás.