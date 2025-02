El análisis avanzado de datos permite otorgar financiamiento a personas sin historial

Hiperpersonalización en el crédito: tecnología e inclusión financiera para nuevos perfiles

La hiperpersonalizaciónestá transformando el acceso al crédito, facilitando que personas sin historial bancario puedan obtener financiamiento. Esta estrategia, basada en el análisis profundo de datos y en la implementación de tecnologías avanzadas, permite a las empresas crediticias evaluar a los solicitantes más allá de los métodos tradicionales, impulsando la inclusión financiera.

Según Mariano Sokal, director y cofundador de uFlow, la personalización en los procesos crediticios puede construir relaciones duraderas entre empresas y clientes: "La decisión de una empresa de otorgar un crédito a una persona previamente rechazada, a partir de una evaluación crediticia más profunda, automatizada y por ende, sin sesgos, puede crear una relación de lealtad". Sokal enfatiza quela confianza y el entendimiento del perfil del clienteaumentan la probabilidad de cumplimiento de pagos a largo plazo.

Una de las clave de la hiperpersonalización radica en el análisis de grandes volúmenes de datos mediante inteligencia artificial y modelos predictivos, lo que permite a las instituciones financieras diseñar productos adaptados a cada perfil, incluso para personas sin historial crediticio. Un informe de Epsilon, "The power of me: the impacts of personalization on marketing performance", señala queel 80% de los consumidores son más propensos a comprar tras recibir experiencias personalizadas, mientras que el 72% solo interactúa con mensajes adaptados a sus intereses.

Sokal añade que el conocimiento profundo del cliente es clave para ofrecer productos financieros a medida: "El tener una gran cantidad de datos de cada persona nos permite no sólo conocerla, sino poder ofrecer el producto ideal y especialmente diseñado para ella. Sabemos sus hábitos y cuáles son sus movimientos, y también sabemos que cumple con sus obligaciones, lo que la convierte en una persona con las oportunidades específicas de recibir cierto tipo de productos y con mejores condiciones, ahí viene también la inclusión financiera", declaró para NotiPress.

Para implementar con éxito la hiperpersonalización,las empresas financieras deben adoptar plataformas basadas en tecnología web y cloud, capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y realizar evaluaciones rápidas y precisas. Esta transformación tecnológica no solo amplía el acceso a servicios financieros para perfiles anteriormente desatendidos, sino que también optimiza la eficiencia y rentabilidad de las instituciones crediticias.