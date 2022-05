Doctores y enfermeros, los mejor evaluados por su desempeño en la pandemia

Un 85% de encuestados se consideran satisfechos con la labor de doctores y enfermeros durante la pandemia

El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México realizó una encuesta sobre el desempeño de los encargados de la sanidad pública en México. Sus resultados indican que doctores y enfermeros son los mejor evaluadosentre las personas, pues un 85 por ciento de encuestados se consideran satisfechos con su labor tras la pandemia.

En cuanto a la labor de la Secretaría de Salud durante la pandemia, la calificación se encuentra dividida en partes similares. Un 32% de participantes la considera buena, un 31% la describe como mala y el 37% restante, regular. Del 81% que se sintió satisfecho con la labor de los doctores y enfermeros, un 48% declaró sentirse muy satisfecho y el 37%, satisfecho. En cuanto a la actuación de los funcionarios de los hospitales, un 61% de participantes la caracterizó como satisfactoria.

Durante la pandemia por Covid-19, los hábitos y condiciones de trabajo del personal sanitario se vieron alterados, según varios estudios. En ese sentido, un artículo de la revistaBritish Medical Journal destacó que un 58% de doctores trabajó horas extra en el mes anterior a la encuesta. Además, un 29% de doctores encuestados declaró no recibir pago por ese tiempo adicional laborado, destaca el artículo.

Similarmente, el estudio del COP señala que pese a la buena evaluación del personal médico, un 48% de encuestados considera malo el trato de la sociedad hacia doctores y enfermeros. Adicionalmente, un 41% estima que su trabajo ha sido infravalorado y un 68% considera injustos los salarios pagadosa doctores y enfermeros.

Por otro lado, en el caso de los funcionarios de la Secretaría de salud, un 51% consideró su desempeño como insatisfactorio. También un 54% se declaró no satisfechocon la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia.

En cuanto a las instituciones de salubridad, el 37% evaluó malal Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) y el 38%, regular. El 28% consideró mala o muy mala la calidad del servicio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo mismo en el caso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la cual también fue calificada como regular por un 30% de participantes.

La pandemia en México acumula, al 24 de abril de 2022, 5.73 millones de casos de Covid-19. De estos, 324 mil 129 casos resultaron en decesos, según la plataforma de datos Our world in data. No obstante, el país experimenta una reducción sostenida de la epidemia, con más de tres meses de una reducción invariable de casos. Así lo explicó el subsecretario de salud Hugo López Gatell, el 26 de abril, en la conferencia de prensa matutina del presidente de México.

Como sugieren estas encuestas, es a doctores y enfermeros a quienes más se les apreciaría por su trabajo durante los dos primeros años de pandemia de Covid-19. Sin embargo, la gente califica de forma diferente a los distintos actores a cargo del cuidado de los enfermos y del diseño de las políticas públicas. Mientras tanto, México comienza una nueva fase de la pandemia, con una disminución sostenida y significativa de los contagios tras una campaña de vacunación, como ha señalado el subsecretario de salud.