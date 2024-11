Crisis de confianza amenaza a las empresas de tecnología electoral en Estados Unidos

Smartmatic y Dominion enfrentan escepticismo tras acusaciones de manipulación en 2020

A pocos meses de las elecciones de 2024, las empresas de tecnología electoral en Estados Unidos, como Smartmaticy Dominion, se encuentran en medio de una crisis de confianza que cuestiona la credibilidad de sus sistemas y procedimientos. Las acusaciones de manipulación en la elección presidencial de 2020, impulsadas por figuras políticas como el expresidente Donald Trump y su equipo legal, sembraron dudas que persisten en algunos sectores del electorado estadounidense.

Durante el proceso electoral de 2020, abogados de Trump, como Sidney Powelly Rudy Giuliani, presentaron múltiples demandas basadas en acusaciones de fraude electoral contra estas empresas, aunque no presentaron pruebas concluyentes. Este clima de desconfianza creció, generando controversia e impactando tanto a las compañías como a sus empleados. Ed Smith, exmiembro de Smartmatic, relató haber recibido amenazas en su domicilio y en redes sociales: "La gente me amenazaba, querían venir a mi casa y mostrarme algo de cariño", explicó, destacando la hostilidad que permeó en la industria electoral.

Para el ciclo electoral de 2024, Smartmatic y Dominion implementaron diversas estrategias de comunicación para contrarrestar la desinformación y recuperar la confianza ciudadana. Desde 2016, Smartmatic lanzó manuales informativos y guías para educar a funcionarios electorales y a la ciudadanía, enfocándose en desmentir teorías conspirativas y clarificar el funcionamiento de sus sistemas mediante auditorías y datos verificables. Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor por reducir el impacto de la desinformación en el proceso electoral.

No obstante, pese a los esfuerzos,reconstruir la confianza pública sigue siendo un desafío para estas empresas. Sara Cutter, directora del American Council for Election Technology (ACET), subraya que las empresas tecnológicas no rechazan el escrutinio público; sin embargo, advierte que este se convierte en un problema cuando la vigilancia se transforma en sospecha sin fundamento. Cutter enfatiza que la falta de información veraz alimenta la desconfianza, debilitando así la percepción de integridad en el proceso electoral estadounidense.

Ante esta realidad, tanto empresas como autoridades redoblaron esfuerzos para asegurar transparencia y seguridaden los centros de votación. En diversos estados, gobiernos locales implementaron sitios web informativos sobre el sistema electoral, y en condados como Maricopa, Arizona, las oficinas electorales cuentan con guardias armados y detectores de metales como medida preventiva ante posibles incidentes.

Pese a los desafíos, Smartmaticy Dominionsiguen comprometidas con la defensa de la integridad electoral en Estados Unidos. Cutter destaca la dedicación de quienes trabajan en la industria, quienes, a pesar de enfrentar amenazas y tensiones crecientes, mantienen su compromiso conla transparencia y la seguridad del sistema electoral estadounidense.