Comunidad LGBTQ+ podrá recibir mensajes de esperanza en sus cuentas de Snapchat

Con un Lente los miembros jóvenes de la comunidad LGBTQ+ podrán recibir un mensaje de esperanza en un momento difícil

Más de 60 mil personas compartieron sus historias de vida y amor como inspiración para la comunidad LGBTQ+, por medio de la plataformaIt Gets Better. Snapchat anunció la llegada de esos mensajes México como una colaboración con la organización sin fines de lucro (OSFL).

A pesar de que junio es el Mes del Orgullo y cuando hay mayor visibilidad a la comunidad LGBTQ+, la colaboración será permanente, de acuerdo con un comunicado al cual NotiPress accedió. La colaboración incluirá el lanzamiento del perfil oficial de la organización en Snapchat, además se compartirán historias, las cuales fueron descritas como mensajes de esperanza. También se incluiránanuncios sobre sus programas para jóvenes, experiencias inmersivas con realidad aumentada e información con líneas telefónicas de apoyo.

El coordinador del programa global de It Gets Better, Alex Orué, comentó que el objetivo es llevar el mensaje de esperanza a las personas más necesitadas. Por ello, es importante estar presentes en las redes sociales utilizadas por las juventudes queer.

Como parte del lanzamiento, se realizará un Lente de Realidad Aumentada (RA), la cual es asemejada con una esfera mágica, similar a labola de billar número ocho, la cual responde preguntas. Sin embargo, esta bola contendrá mensajes de apoyo, comprensión y esperanza tomados de historias compartidas.

Orué explicó, que se recopilaron las frases más inspiradoras llegadas a la OSFL a lo largo de los años. Su objetivo es compartir esperanzacon aquellas personas que están teniendo un momento difícil en su autodescubrimiento.

Wabisabi Design, un estudio mexicano, fue el responsable de dar vida al Lente. Anwar Noriega, fundador del estudio, dijo que cuando alguien sienta necesitar respuestas o "vibras positivas", podrán recurrir al Lente y preguntar lo que quieran.

Según destacó el comunicado, es el primer Lente por parte de esta colaboración que se lanzará durante el año, por lo cual se pueden esperar más. También se podrán tener experiencias con RA para cambiar la apariencia o el mundo alrededor por medio de efectos 3D, objetos, transformaciones y personajes.

Ana Daniela Portillo, Líder de Desarrollo de Mercado para México en Snap Inc,explicó que los Lentes brindan una interacción más cercana entre las personas. Por lo cual, se sienten más cómodas compartiendo sus experiencias de vida y abordar temas importantes en la sociedad de una manera diferente e interesante.

Por medio de la colaboración, la OSFL se convertirá en una Snap Star,es decir creadores de contenido con perfiles verificados. Lo cual, les permitirá tener una mayor difusión con publicaciones sobre sus programas con jóvenes de la comunidad LGBTQ+.

It Gets Better inició en 2010, cuandoDan Savage y su esposo Terry Milleriniciaron una campaña de videos relatando sus experiencias de resiliencia tras sufrir acosos. Después la iniciativa se extendió en todo el mundo con un mensaje de esperanza en cada historia.

Portillo dijo que la compañía se encuentra feliz de hacer la colaboración en este momento. Ya que, es importante para Snapchat sumarse a ese tipo de alianzas para hacer un contenido con enfoques positivo y de empatía.

Los usuarios de Snapchat podrán usar el Lente haciendo uso de un Snapcode o directamente el perfil de It Gets Better México. El Lente se abrirá desde la cámara frontal del celular, posteriormente, se deberá de apuntar la cámara frontal hacia el cielo y después tocar la pantalla para hacer aparecer un arcoíris.