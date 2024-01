CES 2024: cómo la IA inclusiva puede ser el acompañante de belleza perfecto

Tras la presentación del chatbot de belleza desarrollado por L'Oréal, representantes de la industria hablaron del impacto de IA

La inteligencia artificialinclusiva podría convertirse en elacompañante de belleza perfecto, informó L'Oréal. En la feria de tecnología CES 2024, la empresa francesa de cosméticos presentó Beauty Genius, su chatbot especializado en acompañar el cuidado de belleza para todas las personas y aspiraciones.

De acuerdo con el CEO de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, Beauty Genius es el primer asistente virtual de su tipo en el mundo. Gracias a la implementación de IA generativa, la aplicación resuelve dudas y da consejos de belleza a partir de fotografías, videos, y preferencias de los usuarios.

"Creemos que la tecnología es necesaria para alcanzar la belleza inclusiva", declaró Béatrice Dautzenberg, global director of beauty tech services en L'Oréal. El mercado de beauty tech ha cobrado importancia tras la pandemia por Covid-19; y según cifras de Statista, su valor crecerá a a 8.93 mil millones de dólares (mmdd) en 2026.

Durante la conferenciaOmnicom: working together towards more inclusive AI, a la cual accedió NotiPress, representantes de la industria de belleza hablaron del impacto de la inteligencia artificial como acompañante. A diferencia de un asistente humano, los retos de implementar un asistente robótico incluyen el acceso a bases de datos, así como una operación ética sin preferencias por ciertos modelos de belleza.

El acompañamiento de belleza con IA debe responder a las necesidades y sensibilidades de todas las personas en búsqueda del cuidado personal, señalaron las expositoras del 10 de enero en CES 2024. Para Clarissa Season, chief experience officer en Annalect, los desarrolladores de IA deben sertransparentes en el uso de la información.

"Si se usan perfiles de los usuarios para crear plantillas que sirvan al acompañante de belleza, los clientes deben saberlo", declaró Season. Por ello, lainteracción humana debe supervisar el uso de estos perfiles, tanto para prevenir violaciones de privacidad, como para asegurar que la aplicación no cometa actos de discriminación.

Por su parte, Emily Graham, chief equity and impact officer Omnicom, destacó la importancia de asegurar una IA inclusiva en plataformas como la de L'Oréal. Desde de los tonos de piel y tipos de cabello, el asistende debe tener las herramientas para acompañar a las personas en toda su travesía de belleza, agregó.

Mediante la IA generativa e inclusiva, Beauty Genius cuenta con un acompañante de belleza equipado para responder a las dificultades de la industria. Algunas de las preguntas más relevantes para el bot de conversación son: qué hacer en caso de tener acné, cómo estilizar mi cabello para una fiesta, qué rutinas de skincare se recomiendan para la maternidad, así como los ingredientes de los productos de belleza.