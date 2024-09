La risa como una forma para aliviar los síntomas de la enfermedad del ojo seco

Un estudio reciente explora la efectividad de esta práctica frente a tratamientos tradicionales

La enfermedad del ojo seco (EOS) es una afección crónica que afecta a aproximadamente 360 millones de personas en todo el mundo, generando síntomas como picazón, irritación y ojos rojos. Aunque el uso de gotas oftálmicas es el tratamiento más común, nuevas investigaciones apuntan al ejercicio de la risa como una alternativa prometedora para aliviar estos síntomas.

Un estudio realizado por investigadores de China y el Reino Unido analizó el impacto del ejercicio de la risa en 283 participantes, con una edad promedio de 29 años, de los cuales el 74% eran mujeres. Durante ocho semanas, se evaluó la efectividad de esta práctica en comparación con el uso de gotas oftálmicasde ácido hialurónico de sodio al 0,1%, una solución habitual para la EOS. Los resultados se midieron mediante el índice de enfermedad de la superficie ocular (OSDI), uno de los principales indicadores para diagnosticar y evaluar la gravedad de la enfermedad.

Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno que practicó el ejercicio de la risa, siguiendo un video instructivo y utilizando una aplicación móvil para mejorar los movimientos faciales, y otro que aplicó gotas oftálmicas cuatro veces al día. Al final del estudio, ambos grupos mostraron mejoras significativas en la puntuación OSDI, con una diferencia media de solo -1,45 puntos entre ellos, lo que sugiere que el ejercicio de la risa no fue menos efectivo que las gotas oftálmicas para reducir los síntomas de la EOS.

Además de mejorar la salud ocular, el ejercicio de la risa también demostró tener efectos positivos en la salud mental y el bienestar general de los participantes. Se observaron mejoras en la función de las glándulas de Meibomio, encargadas de producir una parte esencial de la película lagrimal, así como en el tiempo de disolución de las lágrimas.

Si bien no se reportaron eventos adversos en ninguno de los grupos, los autores del estudio señalan que existen limitaciones en la investigación que podrían haber influido en los resultados. Sin embargo, concluyeron que el ejercicio de la risa es una opción segura, económica y respetuosa con el medio ambiente para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco. A pesar de que no mostró superioridad frente a las gotas oftálmicas, ofrece una alternativa interesante para quienes buscan soluciones accesibles y no invasivas.

Este estudio abre nuevas perspectivas sobre el manejo de la enfermedad del ojo seco, destacando la importancia de explorar terapias alternativas como el ejercicio de la risa. Esto gana relevancia especialmente en personas que sufren de tinción corneal limitada o que prefieren evitar el uso prolongado de productos farmacológicos.