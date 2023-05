Obesidad en niños y adolescentes, un problema de salud pública silencioso

​Combatir la obesidad infantil no solo es cuestión de bajar de peso, sino de llevar un tratamiento multidisciplinario, afirman expertos​

Durante la conferencia virtual de la farmacéutica Novo Nordisk, especialistas señalaron que la obesidad infantil y en adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial. La firma compartió con NotiPress el estudio Action Teenssobre obesidad en la adolescencia. Especialistas revelaron que al menos 157 millones de niños y adolescentes viven con esta enfermedad no transmisible.

Con datos del World Obesity Atlas 2023, los especialistas señalaron que México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. La Encuesta Nacional de Salud y Nutricióndemostró que la prevalencia nacional de sobrepeso de menores de 5 a 11 años fue de 18,8%.

La obesidad en niños de ese mismo rango de edad fue de 18,6% y el indicador de sobrepeso se encontró en 7,8% en niños menores a cinco años.

En su intervención, el Dr. Ricardo Reynoso, endocrinólogo y gerente médico senior de GLP-1 y Obesidad de Novo Nordisk, informó que uno de los últimos hallazgos del estudio ACTION teens es que solamente el 43% de los profesionales del cuidado de la salud reportaron haber recibido capacitación en el manejo de la obesidad, después de terminar sus estudios de medicina.

El entrenamiento avanzado en obesidad de 41 horas o más, se correlacionó con un efecto positivo en actitudes y comportamientos de los profesionales de la salud, relacionados con el control del peso. "Es necesario incrementar la educación de los médicos para mejorar la atención a los adolescentes que viven con obesidad", puntualizó el Dr. Reynoso.

La obesidad está determinada por factores como genéticos, metabólicos, hasta elecciones de estilo de vida e incluso trastornos endocrinos y/o problemas mentales.

Ante esta situación, el médico endocrinólogo pediátrico, Martín Toro Ramos, informó que la obesidad no se trata solo de una enfermedad, sino de un problema el cual engloba otros más.

Toro Ramos también destacó que la obesidad es la causante de desatar otras enfermedades más severas como hipertensión, colesterol alto, diabetes, problemas renales, incluso infartos o derrame cerebral. Igualmente, la obesidad es causante de problemas psicológicos, desde inseguridad y baja autoestima por bullying o no aceptarse a sí mismo.

Bajo ese contexto, Aranza, una joven que está en tratamiento para bajar de peso, dio su testimonio sobre padecer obesidad desde la infancia. "Tal vez desde pequeña no me causaba ningún problema tener sobrepeso o ser ‘gordita’, en ese momento no entendía que se trataba de un problema de salud fuerte".

Sin embargo, fue hasta la universidad cuando se dio cuenta de que tener sobrepeso era un problema de salud y no solo una cuestión de verse y sentirse bien. "Me di cuenta de la gravedad de mi condición cuando debía subir diario por las escaleras al cuarto piso y mi respiración se agitaba mucho, ahí decidí hacer algo por mi salud".

Tras ello, Aranza consultó a los especialistas y bajo un tratamiento múltiple de expertos, logró bajar cuarenta kilos y estar en un peso saludable para no poner en riesgo su salud. "Gracias a los especialistas, cambié mis hábitos alimenticios, sin trucos ni productos milagro, ahora sigo trabajando para cambiar mi cuerpo y estar al 100%".

Para los especialistas de Novo Nordisk, la dieta es la base principal para poder frenar la obesidad en la niñez y adolescencia. En segundo lugar, está la actividad física y dejar de lado el sedentarismo, es decir, reducir el tiempo de pantalla al mínimo para los niños es clave para no desarrollar obesidad. Adicionalmente, inculcar buenos hábitos alimenticios en casa y llevar tratamientos con especialistas puede hacer un cambio real para evitar o combatir la obesidad infantil y en el adolescente.