Madres de hijos con discapacidad múltiple requieren de mayor apoyo, ASOMAS

Testimonios sobre madres que trabajan y cuidan de hijos con discapacidad múltiple trasluce la necesidad de más apoyo

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2019 7.4 millones de madres mexicanas entre 15 y 49 años trabajaban. Las adversidades de las madres mexicanas trabajadoras se han intensificado sin el apoyo de una pareja, con limitantes económicas y sociales. Además, casos invisibles de mujeres y madres trabajadoras con niños de alguna discapacidad múltiple, necesitan de mayor apoyo económico y emocional.

En México residen 29.3 millones de niños y adolescentes entre 5 y 7 años, siendo el 2% de esta población quienes presentan alguna discapacidad, según datos del Inegi. Las madres de los poco más de 580 mil niños con discapacidad se enfrentan a desigualdad de género y a resolver las dificultades bajo sus propios mecanismos y recursos.

La Asociación Mexicana Anne Sullivan (ASOMAS) es una organización que brinda apoyo y rehabilitación a menores con sordoceguera y discapacidad múltiple. ASOMAS ha suplido para las madres trabajadoras de estos niños el apoyo que las instituciones y programas gubernamentales no han ofrecido. Con mayores programas hacia este gran sector poblacional podrían mejorarse las condiciones de vida y disminuir los retos de la vida diaria.

"Pasaron 6 años de estudios sin que supiéramos el nombre de su discapacidad, ahora gracias a ello tenemos tantas experiencias, pero en ese momento fue tan difícil, triste, desesperante. Nosotros queríamos que Osvaldo se integrará con los demás pero no era así, teníamos que aprender a vivir con su discapacidad y que no sería igual que cualquier niño. Nuestra vida sin Osvi definitivamente no sería lo mismo", declaró Gaby, madrea asociada a ASOMAS. "Llevamos en Asomas más de 10 años y durante este tiempo ha aprendido a comunicarse con frases sencillas, a ser independiente en su alimentación, a escribir algunas palabras y a hacer operaciones matemáticas sencillas".

Isabel Galindez, directora de ASOMAS, relató a NotiPress en un comunicado este testimonio que ejemplifica la ardua labor de madres con trabajo y ocupación por los hijos. También compartió el caso de Angie, madre de Fanny, cuyo diagnóstico tardío y complicado de obtener fue por parte del Teletón. "Tuvimos la suerte de llegar a ASOMAS, donde juntas hemos aprendido tanto con el apoyo de todo el equipo docente y administrativo, hacen su trabajo con tanta dedicación y amor que se siente uno bien cobijado".

Es por parte de organizaciones que algunas madres trabajadoraspueden obtener ayuda o alivio en el manejo y entendimiento de la discapacidad de sus hijos. Al mismo tiempo que equilibran su trabajo con su vida personal, por ello el gobierno y las instituciones de salud gubernamentales necesitan ofrecer mayores apoyos a las madres trabajadoras.