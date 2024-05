Lavado de manos, la primera línea de defensa contra enfermedades

En total, 600 millones de personas se contagian de una enfermedad no grave debido al mal lavado de manos

Durante las actividades de la vida cotidiana, las manos se exponen a diversas bacterias que se encuentran en los artefactos con los que hacemos contacto. Ante esto es importantetener una buena higiene en las manos para evitar contraer enfermedades, las cuales en ocasiones pueden llegar a ser de gravedad.

El 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la campaña Salva Vidas: Limpia tus manos, esta iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia que tiene para la salud un buen cuidado de la higiene en las manos. Al respecto, Alejandro González, gerente Sr. de Comunicaciones y RSE para Ecolab en Latinoamérica Norte, mencionó en una entrevista para NotiPress que un correcto lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades,al ahorro de agua y a la protección de otras personas.

Las manos frecuentemente tocandistintas superficies del entorno que las rodea, incluyendo aquellas de alto contacto, como manijas, teléfonos celulares, entre otras, estas son las que guardan mayores patógenos o gérmenes. Esto se vuelve alarmante, pues muchas veces las manos infectadas de las bacterias de la superficie llegan a nuestras caras, provocando diferentes enfermedades.

Para llevar a cabo un buen lavado de manos se debe utilizar jabón, agua y un tiempo correcto de contacto de estas sustancias con las manos, el cual equivale a aproximadamente40 segundos, recomienda el especialista. De esta forma, el especialista de Ecolab sugiere como primer paso para un buen lavado, humedecer las manos, posterior a esto se debe agregar una medida de jabón, pues agregar jabón antes de humedecer las manos evita que la sustancia actúe de manera adecuada. A esto se le agrega una acción mecánica de frotado de manos, en donde se talla bien los dedos, palmas, interior del pulgar, entre los dedos y el dorso de la mano.

Aunado a esto, González aconsejarealizar el lavado con las puntas de los dedos apuntando hacia abajo o hacia el flujo del agua. Lo anterior es importante, pues de esta forma se evita que la suciedad regrese. Respecto a la implementación de nuevas modas como la utilización de uñas largas o postizas, el gerente compartió con NotiPress que en estos casos se debe llevar un cepillo especial con el cual se realice un tallado en esa parte de las manos. Una vez utilizado este instrumento lo recomendado es dejar este remojado en algún desinfectante en casa.

Otro factor esencial que se debe tomar en cuenta radica en evitar tocar superficies con bacteria una vez lavadas las manos. También es importante considerar, la medida de jabón indicada para realizar el lavado es la que te da la jabonera, pues en ocasiones las personas utilizan más jabón del necesario para el lavado, con lo cual solo se consigue desperdiciar agua. Luego del lavado de manos, también se puede agregar gel antibacterial para además de limpiar las manos conseguir una desinfección completa.

Un correcto lavado de manos ayuda a prevenir hasta200 enfermedades causadas por virus y bacterias que se alojan en esta parte de nuestro cuerpo. Sumado a esto, según la OMS, más de 40 millones de personas al año mueren a causa de alguna enfermedad transmitida por alimentos. A esto se le suma 600 millones de personas que se enferman sin derivar en algo fatal.

Cabe destacar, González insistió en la importancia de diferenciar entre limpiar, sanitizar y desinfectar, pues aunque parecen lo mismo, estas son cosas distintas. Limpiar consiste en eliminar la suciedad visible; mientras sanitizar es desinfectar hasta el 99% de los patógenos. Por otro lado, desinfectar se trata de eliminar por completo los patógenos.

Aunque el lavado de manos se debe realizar cada que una persona entra en contacto con una superficie expuesta a bacterias, en especial las superficies de alto contacto, se debe prestar atención de realizar esto cuando se está en contacto con alimentos. Como puede ser mediante la preparación o consumo de los mismos, esto para evitar la propagación de enfermedades.

Referente a lo que se debe hacer cuando no se puede realizar un lavado de manos, González, mencionó los geles portátiles, esto evitan que los patógenos lleguen a nuestro organismo cuando las personas se encuentran en la calle y les es imposible lavarse las manos. Así resulta importante no dejar el gel expuesto al sol, pues con esto el alcohol se evapora y no se consigue la sanitización de las manos. De esta forma, el experto resalta la importancia que tiene hacer conciencia sobre la higiene en las manos referente a la salud de las personas.