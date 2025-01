La importancia de la salud intestinal para prevenir el Parkinson

Investigación apunta a la salud intestinal y a su papel en el desarrollo del Parkinson

Un estudio de la Universidad de Harvardpropone que el Parkinson, el segundo trastorno neurodegenerativo más común, podría tener su origen en el sistema digestivo. Este hallazgo podría transformar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La investigación señala que problemas gastrointestinales como estreñimiento y náuseas, frecuentes en los pacientes, podrían preceder por décadas a los síntomas neurológicos. Trisha Pasricha, especialista en neurogastroenterología del Centro Médico Beth Israel Deaconess, explicó que el sistema nervioso entérico, conocido como "segundo cerebro", interactúa con el cerebro a través del nervio vago. Esta conexión podría ser clave para entender la migración de alfa-sinucleína, una proteína mal plegada relacionada con el Parkinson, desde el intestino al cerebro.

El microbioma intestinal, compuesto por billones de bacterias que regulan procesos como la inmunidad, también juega un papel crucial. Cuando este equilibrio se altera, se generan compuestos que podrían contribuir al daño cerebral. Laura Cox, investigadora de Harvard, destacó que ciertos microbios pueden agravar la acumulación de proteínas dañinas, lo que podría influir en el desarrollo de Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple.

Recientemente, un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association encontró que el daño a la mucosa intestinal incrementa un 76% el riesgo de Parkinson. Esto subraya la importancia de comprender esta conexión.

Las terapias basadas en el microbioma, como probióticos y trasplantes fecales, están siendo investigadas para reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Según Pasricha, identificar biomarcadores tempranos en el intestino podría revolucionar el diagnóstico preventivo y el tratamiento de esta enfermedad.