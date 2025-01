La dopamina: mito y realidad sobre el neurotransmisor del placer y la motivación

Dopamina: Esencial para el cerebro y rodeada de mitos sobre el bienestar

La dopamina, un neurotransmisor clave en el cerebro, es conocida por su papel en la recompensa y la motivación, aunque su función abarca muchos otros procesos fundamentales. Según el Dr. William Ondo, neurólogo del Hospital Houston Methodist, existe confusión en torno a su impacto en el bienestar. "Los neurotransmisores, incluida la dopamina, están estrechamente regulados por múltiples mecanismos, lo que garantiza que no se produzca ni en exceso ni en defecto", afirmó.

Aunque a menudo se describe como la responsable del placer, la dopamina tiene un impacto más amplio. "La liberación de dopamina ayuda a generarel deseo de sentirte bien", explicó a NotiPress el Dr. Ondo, subrayando que también interviene en funciones como el movimiento, la visión, el sueño, el sistema inmunológico y el estado de ánimo.

Niveles bajos de dopamina están asociados con enfermedades graves como el Parkinson, caracterizado por temblores, rigidez y lentitud en los movimientos. Sin embargo, el especialista aclaró que no existe un diagnóstico médico formal para la "deficiencia de dopamina". "No es un término médico formal", enfatizó, señalando que el cuerpo regula de manera precisa este neurotransmisor.

El Dr. Ondo advirtió sobre la tendencia a relacionar condiciones como el TDAH o el síndrome de piernas inquietas con niveles bajos de dopamina sin evidencia científica concluyente. "El cerebro rara vez es tan simple", declaró, destacando la complejidad de los sistemas neurológicos.

Prácticas populares como las "desintoxicaciones de dopamina" o el uso de suplementos nohan demostrado ser eficaces. "El simple hecho de tomar un suplemento precursor no aumenta la cantidad real de dopamina en el cerebro", explicó el Dr. Ondo. En cambio, se ha comprobado que actividades como elejercicio regular estimulan su producción al generar expectativas de recompensa emocional y física. Aunque reducir la sobreestimulación digitalno afecta directamente los niveles de dopamina, puede mejorar la concentración y el estado de ánimo al eliminar distracciones.