Por qué la diabetes debe ser abordada como una enfermedad cardiovascular

Existencia de una relación muy estrecha entre obesidad y diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. Existen varios tipos de diabetes, la tipo 1, cuando el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. La tipo 2, cuando el cuerpo no produce o no utiliza la insulina adecuadamente; existe también la diabetes gestacional, pero en la mayoría de los casos desaparece una vez nacido el bebé.

El doctor Kausik Ray, director del Centro Imperial de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares en Reino Unido, propone un abordaje de la diabetes como una enfermedad cardiovascular debido al riesgo existente. La mortalidad cardiovascular es 2 a 6 veces más alta en personas que presentan esta enfermedad, el 58 % de las defunciones de personas con diabetes se deben a esta causa.

Ray puntualiza sobre la antigua forma de abordar este padecimiento y señala se enfocaba únicamente en el control glucémico. Ahora, tras investigaciones, se han percatado de la necesidad de ser tratado desde una perspectiva cardiovascular. El mejoramiento del estilo de vida, el control de la presión arterial y lípidos será fundamental en el proceso. Ante esta problemática de salud y para compartir con la comunidad médica mexicana los conocimientos y experiencia de especialistas internacionales, este 2021 se llevó a cabo la tercera edición del Novo Norsdisk Leader Summit (NNLS) de manera virtual.

Yiannis Malis, director de Novo Nordisk México, señaló para NotiPress, el evento tiene la finalidad de buscar nuevos enfoques, más integrales y centrados para el planteamiento de las enfermedades crónicas de alto impacto como la obesidad y la diabetes. Asimismo, comunicó que se otorgarán certificados a los médicos asistentes: el Colegio Mexicano de Medicina Interna (CMIM), Consejo Mexicano de Cardiología (CMC), la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), el Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONAMEGE) y la Sociedad Mexicana de Cardiología (SMC).

Durante su exposición el Dr Gary Lewis, comentó la existencia de una relación muy estrecha entre obesidad y diabetes. El profesor del departamento de Medicina y del departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto aseveró, el 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad.

Mientras, el doctor Robert Kushner informó que diferentes estudios han demostrado que cualquier pérdida de peso tiende a mejorar la salud del paciente con diabetes tipo 2. Del mismo modo, la reducción de 2% a 3% del peso corporal mejora el control de la glucosa y un 5% de reducción disminuiría los niveles de lípidos en la sangre y la presión arterial.

Ambos médicos coinciden en la utilización del GLP-1 como herramienta fundamental de los tratamientos para la obesidad y la disminución significativa en muerte cardiovascular y enfermedad renal crónica. Cabe mencionar que el GLP-1 o glucagón tipo 1, se produce de forma natural en el intestino después de la alimentación y estimula la producción de insulina en el páncreas, por lo cual reduce la cantidad de glucosa en la sangre. Para los pacientes con diabetes o incapaces de llevar este proceso existe una versión sintética de la hormona péptido del GLP-1 y esto los auxiliará en su tratamiento.

Sobre la importancia de un manejo holístico de la diabetes, el Dr Frederik Persson, endocrinólogo e investigador, declaró la importancia del continuo chequeo de la glucosa, signos cardíacos, peso del paciente e historial médico. Indicó, es indispensable ofrecer un tratamiento que pueda prevenir enfermedades cardiovasculares y complicaciones microvasculares.