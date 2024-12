Hiperplasia prostática benigna: una afección común que afecta a los hombres mayores

Hiperplasia prostática benigna: síntomas, riesgos y tratamientos según expertos

La hiperplasia prostática benigna (HPB)es una condición que afecta a más de la mitad de los hombres mayores de 60 años y hasta al 90% de los mayores de 80, según indican las estadísticas. Este agrandamiento de la próstata, aunque no está relacionado con el cáncer, puede causar complicaciones graves si no se trata a tiempo. El Dr. Ricardo González, urólogo del Hospital Houston Methodist, subraya la importancia de buscar atención médica al notar síntomas.

"El agrandamiento de próstata no es lo mismo que el cáncer de próstata, ni aumenta el riesgo de cáncer, pero eso no significa que no pueda afectar en gran medida la calidad de vida", advierte el Dr. González. Además, señala que el progreso de la HPB sin tratamiento puede llevar a problemas graves como infecciones, cálculos, sangre en la orina o incluso insuficiencia renal. Entre los síntomas más comunes de la HPB están el aumento de la frecuencia y urgencia de orinar,levantarse varias veces durante la noche, dificultad para iniciar la micción, goteo después de orinary flujo intermitente.

Si bien la próstata tiende a crecer naturalmente a partir de los 40 o 50 años, factores como antecedentes familiares, niveles altos de colesteroly unadieta rica en carne roja, lácteos y alimentos procesados pueden acelerar este crecimiento. "La próstata metaboliza bien el colesterol, y una mala alimentación aumenta la probabilidad de que crezca", explica el Dr. González.

El diagnóstico se realiza mediante una prueba de antígeno prostático específico (PSA), que mide los niveles de PSA en sangre. Un resultado anormal lleva a una evaluación más detallada por un urólogo.

Su tratamiento suele enfocarse en un principio en cambios en el estilo de vida, como evitar la cafeína, bebidas carbonatadas y alimentos irritantes. En casos más avanzados, se pueden emplear medicamentoscomo bloqueadores alfa e inhibidores de la 5-alfa reductasa. Para situaciones severas, los procedimientos mínimamente invasivosy las cirugías, como la resección transuretral de la próstata (RTUP), son opciones efectivas. "Adoptar un estilo de vida saludable y mantener niveles adecuados de colesterol son claves para reducir riesgos y manejar síntomas", concluye el Dr. González.