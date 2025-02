Dieta cetogénica: beneficios, riesgos y recomendaciones según especialistas

Dieta cetogénica: lo que debes saber sobre sus beneficios y riesgos antes de probarla

Ladieta cetogénicaganó popularidad como estrategia para bajar de peso, controlar la diabetesy tratar la epilepsia. Este plan alimenticio, caracterizado por un alto consumo de grasas y una drástica reducción de carbohidratos, induce un estado de cetosisen el organismo, lo que obliga al cuerpo a utilizar la grasa como principal fuente de energía. Sin embargo, la dietista Amanda Beaver, del Hospital Houston Methodist, advierte que "hay distintas formas de seguir una dieta cetogénica que influyen en gran medida en lo buena o mala que sea".

Este régimen reduce los carbohidratos a menos del 10% del consumo calóricoy eleva las grasas entre el 70% y el 90%. Según Beaver, "las grasas saludables que se encuentran en los frutos secos, las semillas y los aceites, como el de oliva virgen extra, pueden ser muy beneficiosas para la salud del corazón". Sin embargo, advierte que consumir productos como tocino, mantequilla y carne roja "puede ser muy perjudicial para la salud del corazón".

Uno de los principales atractivos de la dieta cetogénica es su efectividad en la pérdida de peso. Sin embargo, Beaver explica que "al principio, con la dieta cetogénica, la pérdida de peso será mayor que con otras dietas", aunquesus efectos a largo plazo no siempre son superiores. Para personas con diabetes, este régimen puede ayudar a reducir la hemoglobina A1C, un marcador de glucosa en sangre, pero la experta señala que "existen dietas mucho menos restrictivas que pueden lograr la pérdida de peso y reducir la A1C".

A pesar de sus beneficios, la dieta cetogénicano es fácil de mantener. "Uno de los motivos principales por los que muchos profesionales de la salud no recomiendan la dieta cetogénica es que no es una dieta sostenible", explica Beaver. Su estricta restricción de carbohidratos puede hacer que muchas personas la abandonen y experimenten un efecto rebote en su peso. Además, puede alterar la relación con la comida, generando la percepción errónea de que todos los carbohidratos son perjudiciales.

Otro riesgo es suimpacto en la salud metabólica. "Puede provocar una caída peligrosa del nivel de azúcar en sangre y desencadenar inadvertidamente una cetoacidosis diabética, una afección potencialmente mortal", advierte Beaver.

Para quienes buscan una alimentación equilibrada y sostenible, la especialista sugiere enfoques menos restrictivos. "Antes de empezar la dieta cetogénica, analiza detenidamente tu historial de dietas", recomienda. Beaver destaca la importancia de incluir grasas saludables, como frutos secos y aceites vegetales, en lugar de fuentes menos saludables de grasa saturada.

En cuanto a los carbohidratos, la dietista enfatiza que no todos son perjudiciales. "Los carbohidratos tienen mala fama porque la gente tiende a meterlos todos en la misma categoría", señala, diferenciando los alimentos integrales de los carbohidratos refinados y procesados, como la panadería industrial y los jugos azucarados.

Aunque la dieta cetogénica sigue siendo una opción popular, los expertos aconsejan evaluar cuidadosamente sus beneficios y riesgos antes de adoptarla. La supervisión médica, la planificación adecuada y la selección de grasas saludables son claves para minimizar los efectos adversos. "Estos hábitos son más fáciles de mantener y, si se continúan, tienen el poder de producir beneficios duraderos en la salud", concluye Beaver.