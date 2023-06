Cómo consumir marihuana con fines recreativos de forma legal en México

Clubes cannábicos son una figura que permiten obtener cannabis para uso recreativo

México es el segundo país latinoamericano en permitir el consumo de marihuana legal con fines recreativos, después de Uruguay. No obstante, la puesta en marcha para conseguir el cannabis no es tan simple como en el país sudamericano y deben seguirse algunos pasos adicionales.

En cambio, el uso medicinal de cannabis es algo más extendido en América Latina, por ejemplo en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y México es legal el uso medicinal. Por su parte, en países como Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Venezuela su consumo es ilegal. Brasil mantiene un debate desde 2015 sobre la portación para consumo personal, pero la Corte Suprema aún no llega a un veredicto. Y Colombia tiene avances significativos para el uso adulto del cannabis; se espera para julio de 2023 sea legal su uso recreativo.

Para dar viabilidad al consumo lúdico en México luego de la despenalización por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 hay una única manera en 2023. Se trata de cultivo de uso personal o bien, asociaciones civiles cuya finalidad es el cultivo para miembros de un club cannábico. Esto, con el fin de ejercer el derecho al libre desarrollo de la persona, explica para NotiPress, Lorena Beltrán, CEO de CannabiSalud.

Lo primero que debe hacer la persona interesada es obtener un permiso para cultivo y consumo personal en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Pero si la persona no tiene tiempo, no sabe cultivar o no dispone de espacio, podría asociarse a un club cannábico para hacerse de la hierba.

Beltrán explica, los clubes cannábicos invitan a las personas o bien las personas se acercan a los clubes de su ciudad, todo en el entendido que la persona interesada debe contar con el permiso de Cofepris. La mayoría de las asociaciones cannábicas tramitan el permiso ante la autoridad y en algunos casos, la propia asociación lo hace sin costo alguno. Debido a que no está regulado, solo despenalizado por parte de la SCJN, Cofepris deniega en primera instancia todos los permisos y es necesario acudir a un juez para ampararse.

Parece complicado, pero más bien es cuestión de paciencia para obtener el permiso de consumo y cultivo de marihuana de uso recreativo legal en México. La también founder de CannabiSalud explicó en entrevista con esta agencia de noticias, estos permisos lo deben gestionar abogados, ya que al ser un tema muy reciente, es necesario estar blindado ante las autoridades por cualquier inconveniente.

Hay un siguiente nivel de complejidad y tiene que ver con la obtención de las semillas de marihuana. Resulta que para poder cultivar, Cofepris exige que las semillas de cannabis sean compradas en bancos de semillas del extranjero. Debido a esta exigencia, si la semilla no está debidamente identificada, no es legal y cualquier persona que la cultive, por más que tenga su permiso, estaría incurriendo en una falta.

Por su parte, los clubes cannábicos reciben donativos de los miembros para solventar los costos de los cultivos. De esta manera, es viable para las personas portar unos gramos y consumir marihuana de uso recreativo en la República Mexicana. Las asociaciones cannábicas son muy comunes en países europeos y podrían ser la primera forma de un potencial mercado en el país.