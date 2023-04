Campaña antitabaco en redes es más efectiva al involucrar mascotas

Personas pueden llegar a replantearse si siguen fumando si las campañas en redes llega a incluir los efectos en mascotas

Una investigación de la Universidad de George Mason demostró que una campaña antitabaco es más eficiente si se involucran a mascotas. Los resultados, que fueron financiados por una beca de investigación deVirginia Foundation for Healthy Youth, fueron publicados en la edición de febrero de The Journal of Medical Internet Research.

A nivel mundial, al menos el 22.3 por ciento de la población consume tabaco, de acuerdo con laOrganización Mundial de la Salud(OMS). Particularmente, en Estados Unidos, el 12.5% de los adultos fuman y a su vez, más de un tercio de la población adulta estadounidense busca información en Internet. Las redes sociales pueden ser una posible plataforma para las estrategias antitabaco, aunque todavía faltan investigaciones para asegurarlo.

Por ello, los profesores asociados en el Departamento de Administración y Políticas de Salud Hong Xue y Gilbert Gimm de la Universidad George Mason analizaron las campañas antitabaco en redes sociales. En la investigación encontraron que las estrategias más populares en contra del tabaco en Facebook eran informativas y discutían los efectos negativos de fumar.

Las publicaciones coninformación nueva sobre los químicos dañinos y los riesgos del humo en las mascotas fueron las publicaciones con más engagement. En ese sentido, los diseñadores de las campañas educativas pueden emplear estos descubrimientos para tener un mayor alcance de las estrategias antitabaco.

De acuerdo con Xue, los resultados muestran que las personas responden a los mensajes que informan los efectos negativos de fumar tabaco en la vida de las personas, así como de sus mascotas. Según lo descubierto, los mensajes personales para los fumadores pueden generar un cambio positivo en su comportamiento entre los demás fumadores.

Esta investigación es el primer estudio a gran escala que examina las claves de las campañas antitabaco en Estados Unidos.

Asimismo, los investigadores encontraron que las grandes campañas gubernamentales o de organizaciones sin fines tenían más impacto, en comparación con las pequeñas campañas locales. Igualmente, se demostró que los usuarios de Facebook tienden a ver los mensajes de la campaña si son en formato de video.