Avances en detección temprana y diagnóstico menos invasivo en cáncer de pulmón

Innovaciones en detección y diagnóstico de cáncer de pulmón: Menos invasivo y con mejores resultados

El cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en México, con cerca de 8,000 muertes y 9,000 nuevos casos anuales, de los cuales un 85% está asociado al tabaquismo. Sin embargo, recientes desarrollos en pruebas de detección temprana están transformando el pronóstico de esta enfermedad, especialmente en las etapas iniciales. El Dr. Houssam Oueini, neumólogo del Hospital Houston Methodist, destaca que la detección temprana es crucial para mejorar las tasas de supervivencia, que en el caso de pacientes con cáncer en estadio 1 alcanza el 85%, cifra que cae drásticamente al 20% en etapas avanzadas.

Desde los años 2000, el uso detomografías computarizadas (TC) de baja dosis permitieron una detección más precisa y temprana en comparación con las radiografías de tórax tradicionales, ofreciendo una imagen detallada de los pulmones con menor exposición a radiación. Estas pruebas están actualmente recomendadas para personas de alto riesgo: aquellos entre 50 y 77 años con un historial significativo de tabaquismo, que incluye un consumo equivalente a 20 años de cajetillas, ya sea en fumadores actuales o exfumadores que dejaron el hábito en los últimos 15 años. La Sociedad Americana Contra el Cáncer, sin embargo, propuso que todos los exfumadores con este historial puedan acceder a estas pruebas, independientemente del tiempo transcurrido desde que dejaron de fumar.

Uno de los avances más importantes en diagnóstico es la broncoscopia robótica, que permite realizar biopsias pulmonares sin necesidad de cirugía, reduciendo así los riesgos para el paciente. "La broncoscopia robótica ha hecho que las biopsias de pulmón sean más seguras", asegura el Dr. Oueini. Este procedimiento facilita la detección y el tratamiento temprano en pacientes de alto riesgo, quienes pueden evitar los temores y complicaciones asociadas a procedimientos quirúrgicos.

A pesar de la efectividad de las pruebas de detección, menos del 10% de las personas elegibles en Estados Unidos sigue las recomendaciones de detección anual, situación que podría estar influenciada por factores emocionales como la ansiedad ante un posible diagnóstico o la culpabilidad asociada al tabaquismo. No obstante, los expertos recuerdan que un resultado positivo en estas pruebas no implica necesariamente la presencia de cáncer, ya que muchas anomalías detectadas no son malignas. Según Oueini, "la mayoría de los hallazgos positivos no son cancerosos", pero su evaluación es crucial para confirmar el diagnóstico y, en su caso, iniciar un tratamiento adecuado.

Los expertos indican que el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de pulmón. Sin embargo, otros elementos como la exposición al asbesto y la contaminación industrial también juegan un rol importante. Las personas con síntomas persistentes como tos crónica, pérdida de peso inexplicada o dolor en el pecho deben buscar atención médica, incluso si no cumplen los criterios de detección habituales.

Una detección temprana y el acceso a diagnósticos menos invasivoscomo la broncoscopia robótica se perfilan como estrategias fundamentales para combatir el cáncer de pulmón. Gracias a estos avances, se espera que más personas puedan acceder a tratamientos efectivos en etapas iniciales, lo que podría traducirse en una reducción significativa de la mortalidad relacionada con esta enfermedad en México.