YouTube no permitirá publicidad invasiva en sus vídeos, que serán de mejor calidad

Cambios en la reproducción de videos impactará a marcas y youtubers

En plática con Gerardo Sordo, CEO y fundador de Brandme para NotiPress se habló sobre los cambios que habrá en Chrome y del bloqueo en anuncios en YouTube, apostando a contenidos de mayor calidad y durabilidad, así como evitar la publicidad invasiva en las páginas completas de Google Chrome.

Las modificaciones en todas las redes sociales y en el entorno digital de Google son un reto constante, por ello, anunciaron para el próximo 5 de agosto de 2020 el bloqueo de anuncios en videos menores a ocho minutos como parte de una mejoría a su plataforma: "Las personas que están usando la plataforma encontraron que la publicidad es muy invasiva al momento de ver los videos", nos explicó Gerardo Sordo.

"Los videos que no tienen una duración de 8 minutos no van a tener anuncios, esto afecta tanto a las marcas como a los youtubers porque no van a monetizar",es una de las explicaciones sobre las afectaciones directas a quienes utilizan la plataforma como fuente de trabajo.

YouTube genera por publicidad 15 mil millones de dólares al año, representando un 10% de los ingresos de Google. Asimismo, se adaptará a la nueva normativa aplicada en los siguientes meses de la siguiente manera en distintos momentos de un anuncio:

México es uno de los países que más consume contenido en YouTube, se ubica en la tercera posición y será uno de los más afectados ya que tendrá que adaptarse a las nuevas regulaciones extranjeras y los publicistas deberán adaptarse con el objetivo de dar una mejor experiencia al usuario, agregó el CEO de Brandme.

La publicidad invasiva en Chrome también se reducirá a menos de un cuarto de pantalla,"Es tan invasiva que cubre la pantalla para que necesariamente le demos click", agrega Gerardo Sordo.

Una de las recomendaciones para los youtubers es apostar por contenido de mayor duración con la intención de que los videos de publicidad no interrumpan su reproducción, por otro lado, las marcas deberán realizar una planeación de marketing reducida a 15 segundos para mayor atracción por el usuario.

Esta modificación tiene la intención de educar a los usuarios de YouTube con mejores prácticas y estrategias en la plataforma de mercadotecnia, así lo detalló Gerardo Sordo: "Sus videos tendrán que ser más digeribles, en 15 segundos. Los comerciales dentro de la plataforma serán más sencillos, con pocos segundos tienen que ser atractivos, sin duda, un reto para los expertos en marketing".

A partir del 5 de agosto de 2020 estos serán los retos a los que se enfrentarán los publicistas en YouTube, los youtuber y las marcas si quieren llegar a su público. Deberán adaptarse a los cambios y aprovecharlos a su favor, pues se tiene la intención de brindar una mejor experiencia al visitante tradicional que no tiene una cuenta Premium, ofreciendo videos sin publicidad invasiva en la plataforma.