Waymo lanza su servicio de robotaxis en Los Ángeles

La expansión del servicio Waymo One en Los Ángeles refuerza la presencia de Alphabet en el mercado de movilidad autónoma

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, lanzó oficialmente su servicio de robotaxis en Los Ángeles, eliminando una lista de espera de aproximadamente 300,000 personas. A partir del martes, cualquier persona dentro del área de cobertura, que ahora abarca unas 80 millas cuadradas en el condado de Los Ángeles, puede descargar la aplicación Waymo One y solicitar un viaje en uno de los vehículos autónomos de la compañía. Este lanzamiento marca un hito para la empresa en uno de sus mercados clave en Estados Unidos, donde ya opera servicios comerciales de robotaxis en Phoenixy San Francisco.

El trabajo de Waymo en Los Ángeles comenzó en 2019, cuando la empresa inició el mapeo detallado de áreas estratégicas como el centro de la ciudad, Miracle Mile, Koreatown, SantaMónica, Westwoody West Hollywood. A pesar de este avance temprano, no fue hasta marzo de 2024 cuando la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) otorgó a Waymo los permisos necesarios para lanzar su servicio comercial en Los Ángeles. Este mismo año, la CPUC también autorizó a Waymo a operar en nuevas áreas del Área de la Bahía, incluyendo importantes autopistas de la Península de San Francisco.

La apertura en Los Ángeles se da poco después de que Waymo eliminara una lista de espera similar en San Francisco en junio de 2023. Según la empresa, el creciente interés de la comunidad, sumado al avance en la tecnología de sus vehículos autónomos, fue fundamental para dar luz verde al servicio en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. La expansión también refleja un mercado con alta demanda de servicios de transporte autónomo, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Así, el lanzamiento de Waymo One en Los Ángeles, se produce tras la ronda de financiamiento deSerie C que la compañía concluyó recientemente, en la cual recaudó $5,600 millones. Este capital, liderado por Alphabet e inversores como Andreessen Horowitz, Silver Lake, Fidelity, Tiger Global, Perry Creek y T. Rowe Price, busca fortalecer las capacidades operativas y de desarrollo de Waymo. Además, Alphabet comprometió otros $5,000 millones en apoyo adicional, aunque no se especificaron plazos ni condiciones para esta inversión.

Con la competencia por el mercado de movilidad autónoma en California, se intensifica la presión con la expansión de Waymo y otras empresas en el estado. Para Waymo, este lanzamiento en Los Ángeles representa un avance significativo hacia su consolidación en ciudades estratégicas de alta demanda. La empresa planea capitalizar su crecimiento y mejorar la experiencia de sus usuarios en un sector que continúa evolucionando rápidamente.