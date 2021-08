Tecnología de un entorno educativo seguro para el próximo regreso a clases

Autoridades educativas pugnan por un pronto a la clases presenciales, pese a dudas de seguridad

Aún con diversas controversias al respecto, el regreso a clases presenciales e híbridas en México es inminente, no obstante las escuelas enfrentan nuevos retos. Si bien, esto brinda a los jóvenes las herramientas para continuar su educación, mantener a los estudiantes y al personal seguros en entornos educativos es cada vez más importante.

Por una parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asegura que los niños menores de 6 años son susceptibles a desarrollar ansiedad de separación y problemas de dependencia emocional, entre otros. Por otro lado, estudios realizados en Reino Unido afirman que el peligro de contagio entre niños asistiendo a las escuelas es relativamente bajo.

Sin embargo, es importante contar con procesos y herramientas para monitorear la emergencia de temperaturas y otros síntomas. "Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas, tanto preventivas como correctivas, para asegurar una convivencia relativamente segura para este regreso", afirmó a NotiPress Miguel Arrañaga, director de pre-sale en Hikvision.

En este sentido, es importante contar con tecnología de protección perimetral con alarmas y sensores que ayuden a identificar con precisión a posibles intrusos. Esto también implica vigilancia especial para las áreas comunes que aprovechen tecnología de observación panorámica y tener una vista completa. Para ayudar a estos propósitos, es posible implementar soluciones inteligentes para detectar personas ajenas a la institución y localizar personas en circunstancias urgentes.

Relacionado con esto, las tecnologías de control de acceso personal y vehicular también pueden ser de ayuda. Ello especialmente en el caso de la educación superior, donde los campus son abiertos y muchas personas externas ingresan, acarreando mayores riesgos. Esto permite controlar mejor el ingreso a las instalaciones y gestionar los riesgos de seguridad y contagio de forma efectiva, especialmente si se agrega una función de reconocimiento de rostros o de placas no autorizadas.

También, las herramientas inteligentes de verificación de asistencia desempeñan un papel importante para mantener la seguridad de los estudiantes. Ello puede ser con la implementación de terminales de control de acceso en las entradas, además de notificaciones remotas para padres interesados en la seguridad de sus hijos más pequeños.

No obstante, no todo es vigilancia, "el regreso a clases seguro tiene un doble reto, no solo en la seguridad propia de los alumnos, sino el del aprendizaje",aseguró Arrañaga de Hikvision. Para ello, la empresa en equipo de seguridad cuenta con soluciones como Education Sharing, que permite realizar grabaciones de las sesiones de clase y compartirlas con aquellos alumnos que deciden estar de forma remota.

Finalmente, para el regreso a clases presencial es indispensable alinear las herramientas tecnológicas con las políticas y directrices que dicten las autoridades locales en cada lugar del mundo. Ello para implementar de forma sensible y no intrusiva estas tecnologías de seguridad, además de cámaras de medición de temperatura, control de aforo, distancia social y soluciones contactless.