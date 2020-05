Pymes necesitan cambiar estrategias para operar durante cuarentena

Es posible que algunas empresas no sobrevivan a esta crisis

La mayoría de las pymes en estos días ya se encuentran en cuarentena trabajando desde la modalidad home office y, al igual que todos, deben mantener el aislamiento social. Aunque muchos países ya están levantando restricciones, eso no quiere decir que la economía, hábitos y estilo de vida volverán a ser los mismos que antes, encuentros entre socios, clientes y negocios tardarán en poder volver a empezar a realizarse y es posible que algunas empresas no sobrevivan a esta crisis.

Al no poder salir, en los hogares surgen momentos de estrés, ansiedad, cansancio físico y mental durante el confinamiento. Sin embargo, hay nuevas formas de mantenerse en contacto, por ejemplo, a través de llamadas, mensajes o vídeollamada con conocidos, familiares y amigos.

#Empresas | Startup https://t.co/Di4MRTvwbn creó Fred, un asistente virtual de #IA capaz de transcribir las videoconferencias y organizar la información



➔ https://t.co/yeKpG8C5Nd pic.twitter.com/Oqz9Axb8wt — My Press (@mypress_mx) May 25, 2020

Pero, ¿qué pasa con las pymes? Estas pueden mantener la relación con sus clientes y proveedores de manera digital y buscar nuevas oportunidades mediante redes sociales como Linkedin o Facebook pero, ¿pueden llegar a conseguir nuevos clientes o aliados desde el aislamiento social? La respuesta es sí.

Score My Pitch, el programa que vincula a emprendedores con oportunidades en México y en el extranjero, sabe que lo que mueve a la economía son las personas que trabajan, proveen servicios, crean productos, por ello, el pasado mes de abril lanzó el primer networking en línea gratuito llamado #MiPymeNoPara, ya que a pesar del aislamiento social de estos días, las pymes necesitan seguir interactuando con otros emprendedores y empresarios para lograr ventas.

#Empresas | Diversas compañías han asegurado el fin de la era de la oficina, dando paso al home office



➔ https://t.co/10GlOWpPFk pic.twitter.com/8A95egTV5V — My Press (@mypress_mx) May 24, 2020

La directora general de Score My Pitch, Dennisse Álvarez compartió la idea de cómo surgió este networking en línea: "Cuando la contingencia llegó a México, me preguntaba en cómo podría apoyar a mis amigos y colegas emprendedores y a su vez darle el giro a mi pyme para hacerle frente a la contingencia. Y al tener que posponer eventos de Score My Pitch pensé que muchos de ellos se quedarían sin la posibilidad de encontrar y generar nuevos negocios. Lo platiqué con mi equipo de trabajo, y así fue como surgió #MiPymeNoPara y aunque nos parecía una gran iniciativa, las gente mantenía sus reservas de sí funcionaría o no".

Contaron con la asistencia de una pareja de adultos mayores y en su pitch de presentación mencionaron que "se iban contentos por la experiencia de vivir un networking en línea y agradecidos por el hecho de generar una oportunidad de venta" lo cual enriquece a Score My Pitch no sólo como organizadores, sino como empresa que busca impulsar a las pymes durante esta contingencia.