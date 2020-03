Problemáticas y beneficios para México ante T-MEC

Ventajas y limitantes del T-MEC no se van a dar automáticamente, dependen en gran parte de las políticas nacionales que se implementen

México volvió a apostar por reafirmar la relación comercial con los países vecinos del norte por medio del Acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La entrada en vigor del acuerdo podría traer beneficios en un momento de suma desconfianza en el futuro económico del país, pero también tiene algunas limitantes.

Con exportaciones importantes como la automotriz ligada a Estados Unidos en más de 80%, la diferencia entre las exportaciones e importaciones mostró un superávit comercial a favor de la economía mexicana, por 5 mil 768 millones de dólares, 39.5 % anual.

El nuevo acuerdo con el principal socio comercial de México implica cambios importantes ante los nuevos jugadores como China y la transición para cumplir las cuotas en algunos sectores exigen nuevas estrategias para ir más allá y aprovechar el nuevo acuerdo. Las limitantes para negociar con China es uno de los puntos que puede ser más perjudicial para México, pues el nuevo tratado comercial cuenta con una disposición que impide a México o Canadá buscar un acuerdo con "una economía no considerada como 'de mercado'".

Dichas disposiciones se encuentran en el Capítulo 32 de Excepciones y Provisiones Generales del acuerdo y hace referencia a que si uno de los socios desea iniciar un acuerdo comercial con un país que no se considere a favor del libre comercio, deberá avisar a los socios tres meses antes de iniciar sus negociaciones y entonces las otras partes pueden cancelar el acuerdo trilateral e instaurar uno bilateral.

Otra de las grandes limitantes del tratado es el grado de influencia del T-MEC sobre las prácticas laborales mexicanas. Ejemplo claro fue la fuerte presión de la delegación de negociaciones de Estados Unidos para que se concluyera la reforma laboral de 2019, sobre todo en materia sindical y de negociación colectiva y resolución de controversias.

En el nuevo mapa de las cadenas de valor y luchas de aranceles entre los gobiernos, el T-MEC podría ayudar a México a fortalecer la innovación tecnológica y científica. En esta nueva etapa de la relación trilateral, no basta reactivar una política de comercio internacional con América del Norte, si no existe una política nacional que ayude a aprovechar las oportunidades del tratado. Las ventajas y oportunidades del T-MEC no se van a dar automáticamente sólo por su entrada en vigor. Sin embargo, los resultados podrían resultar favorables para diversos proyectos de inversión que permanecen a la expectativa por la gran influencia que tiene el vecino del norte en la economía mexicana.