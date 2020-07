Problemáticas que vienen con el auge del comercio electrónico

Especialistas recomiendan mantener inventarios en tiempo real y utilizar sitios seguros de comercio electrónico

La crisis sanitaria global derivada de la pandemia por Covid-19 trajo un auge del comercio electrónico pero también reveló problemas de las empresas para resolver situaciones en tiempo real y mantenerse a la vanguardia. Fabián Ghirardelly, country manager de Kantar México explicó que durante el inicio de la pandemia, el comercio electrónico creció alrededor del 20% en las primeras semanas pero en mayo de 2020, incrementó 5 veces el volumen de ventas en México.

Entre las principales problemáticas que generaron estrés en las empresas, está la gestión del inventario en tiempo real como uno de los principales retos. "He sufrido en persona, por ejemplo, la frustración de pasar 30 minutos llenando el carrito por Internet, ir al checkout y que haya cosas que no estén disponibles", dijo Oscar Valero, director senior de Manhattan Associates en un comunicado enviado a NotiPress. Para el ejecutivo, mostrar un producto sin disponibilidad es una promesa falsa y deriva de la capacidad para conocer el inventario en tiempo real.

Si bien el panorama puede ser muy positivo para impulsar las ventas mediante el e-commerce, las empresas tendrán que superar el desafío logístico si pretenden crecer de manera sostenida la demanda futura de productos y servicios en línea sin que esto genere un problema de desconfianza para los compradores digitales. Ghirardelly destaca sobre el futuro del comercio electrónico, "claramente esto va a marcar una tendencia a futuro y después de la cuarentena seguramente seguirá siendo un canal absolutamente relevante para los hogares mexicanos".

Juan Fernando Vélez, country manager de BlackSip es contundente al decir, la prioridad de un comercio electrónico "es ganarnos la confianza del usuario", pero dentro de las recomendaciones relevantes, el directivo señala, "lo primero es que nuestro sitio web venda o comercialice realmente lo que es, que no lo engañemos", refiriéndose a la utilización de imágenes reales y la adopción de certificados Secure Socket Layer (SSL) para sitios seguros mediante el protocolo https. En entrevista, Vélez también destacó contar con un chat e información de soporte técnico a fin de transmitir seguridad al comprador y convertir al visitante en cliente.

Para el director de Mathattan Associates, "el cambio del comercio electrónico ha sido explosivo". El ejecutivo aclara, "en el retail, en general, no hay ningún país que no haya multiplicado su volumen total de ventas por Internet". No obstante advierte sobre el estrés generado en las compañías y en las cadenas de suministro, debido a que pocas estaban preparadas a fin de satisfacer la demanda de volúmenes como lo fue la situación derivada de la pandemia. Valero agrega, "el gran desafío, y la gran oportunidad es cómo prepararse y ajustarse a la nueva normalidad para capitalizar y ayudar [a compradores digitales]".

Valero destacó un importante problema, "vemos un tema que muchos no tienen resuelto, especialmente en México. Desde lo básico, deben conectar sus inventarios. En supermercados o farmacias, muchos retailers no tienen los inventarios disponibles en tiempo real. Si bien los tienen centralizados en un punto de venta, los centralizan a efectos más bien financieros, no para usarlos para la venta". El ejecutivo sugiere, se debe analizar detenidamente los retailers esenciales y conectar la información en tiempo real del inventario, para "hacerla disponible de manera responsable a los canales necesario". Finalmente y atento al auge del comercio electrónico, recomienda evitar problemas, al "analizar los datos para tener información fehaciente de la mercadería disponible en todo momento" y así no hacer promesas de productos que luego no se puede cumplir.