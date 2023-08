¿Es México el mercado con mayor potencial en e-commerce? Esto revelan los expertos

Comercio electrónico en México cerrará con 74 mmdp en 2023

Datos del sitio web Statista revelaron que el 54% de la población en México adquiereproductos y servicios por medio de comercios electrónicos o e-commerce. En solo tres años (2020-2023), el porcentaje de compradores digitalesen el país alcanzó un 40% y se espera que, para2025 la cifra ascienda al 60%.

Igualmente, un informe del Payments and Commerce Market Inteligence (PCMI) destacó que,para 2026, en México se superarán los 168 mil millones de dólares en la industria e-commerce. Asimismo, la consultora de inteligencia de mercadoespecializada en métodos de pago aseveró queen 2023el comercio electrónico cerrará en los 74 mil millones de dólares.

Bajo ese contexto, la firma canadiense, Nuvei Corporation, explicó para NotiPress que México puede llegar a ser el mercado número uno en términos de e-commerce, incluso por encima de Brasil. Esto debido a que tiene un mercado localmenos competido, además de tener un régimen regulatorio más simple con sistemas más rápidos y optimizados.

Javier Guerrero, director regional de Nuvei, compartió a NotiPress que el comercio electrónico en México está ganando terreno y lasempresas extrajeras ven unpotencial en el mercado.

No obstante, Guerrero hizo énfasis en impulsar el mercado de manera estratégica de la mano del partner tecnológico de pagoy ofrecer vínculos locales. En ese sentido, el director general de Nuvei destacó que la clave es promover el "compra ahora y paga después", o Buy Now Pay Later (BNPL).

La firma canadienseproyectaque en los próximos tres años, las transaccionespasarán de 2 mil millonesde dólares en 2023, a 8 mil millones de dólares en 2026 en México. Este incremento será de un60% y el método digitalcon mayor crecimiento proyectado hacia 2026 en cartas virtuales, billeteras digitales o e-wallets con un 35%.

Según Guerrero, este tipo de transacciones actualmente llegan a los 6 mil millones de dólares en el e-commerce mexicano y se espera alcance los 15 mil millones de dólares en 2026. "Nuvei es uno de los aliadosque integra más de200 mercados alrededor del mundo, esto nos permiteofrecer transacciones optimizadas de forma digital", apuntó.

Para Nuvei, se trata de tener una inclusión financiera y adoptar medios electrónicosespecializados en pagos y cobros. De esa manera, las empresas pueden aprovechar la expansión del comercio electrónico que tiene uno de los potenciales más grandes en América Latina.