Medidas sanitarias avanzadas para el regreso a las oficinas

Ventilar adecuadamente los espacios y realizar evaluaciones de la calidad del aire es fundamental

Implementar los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios de la Covid-19 puede resultar un reto para la gestión de una empresas, por desconocimiento, falta de especialidad o incluso escasez de recursos. En un contexto donde entre 200 mil y 500 mil personas de la Ciudad de México podrían regresar a sus oficinas, SGS México, empresa mundial en pruebas, inspecciones y certificaciones, brindó a NotiPress algunos lineamientos de utilidad. Estos, para que las empresas puedan desarrollar las condiciones sanitarias adecuadas para operar de manera segura en la nueva normalidad.

Primero, cabe recordarse la publicación del Protocolo de seguridad sanitaria ideado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2020. Este protocolo explica las medidas mínimas que debe implementar cualquier empresa para prevenir y mitigar el riesgo de contagio. Ello, con el propósito de romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo.

El documento del IMSS considera indispensable la designación de un comité encargado de la implementación de estas medidas. También afirma la necesidad de delimitar con barreras físicas las estaciones de trabajo, llevar un control de ingreso y egreso además de tomar la temperatura corporal. Además de proveer a los empleados con equipo de protección personal, uno de los puntos fundamentales es la limpieza y desinfección.

Sobre esto, podría ser beneficioso el contratar servicios de gestión y supervisión in situ y a distancia para garantizar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección. Estos deben incluir la identificación de áreas vulnerables, además de validaciones sobre la efectividad de los procedimientos y productos usados para la limpieza. Como lo que no se mide no se controla, es importante llevar a cabo evaluaciones basadas en normas internacionales, cuyo ejemplo más claro es la norma ISO/PAS 45005. Publicada en diciembre de 2020, esta tiene el objetivo de implementar las mejores prácticas para la nueva normalidad.

Cabe aclarar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas de las principales vías de contagio de esta enfermedad es el contacto directo, además de las gotículas o los aerosoles. Las gotículas, más pesadas, con 5 a 10 micrómetros de diámetro, permanecen en las superficies. Por otra parte, las partículas aéreas son más difíciles de detectar y pueden contagiar al entrar en contacto con las vías respiratorias de una persona.

Más allá de la limpieza de superficies, debe supervisarse la calidad del arte y evitar la concentración de partículas virales en interiores. En oficinas, siendo espacios cerrados, estas estrategias son claves para detener los contagios. Esto puede hacerse por pruebas de rendimiento según la norma WELL para edificios e inmuebles, certificada por el Instituto Internacional de edificios WELL. Si bien estas certificaciones comprenden varios elementos, el relativo al aire contempla la inclusión de filtros de aire, monitorizar la concentración de partículas PM 1.5 o PM 10, y diseño de ventilación avanzado

Finalmente, también existen pruebas para validar la efectividad de la desinfección de superficies en el área de trabajo basadas en las directrices de la OMS. Dos pruebas in situ y de laboratorio permiten esto, las pruebas de trisfosfato de adenosina (ATP) y la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcriptasa inversa (RT-qPCR), similar a las pruebas de Covid-19.

Para las primeras, se toma una muestra de la superficie con hisopos, misma que se adiciona con sustancias que provocan bioluminiscencia en presencia de partículas de ATP. Esto indica, en cuestión de segundos y en el lugar, la presencia de residuos orgánicos o células de organismos vivos contaminantes. Las pruebas de RT-qPCR son capaces de detectar la presencia de Covid-19 al transcribir varias copias idénticas de material genético a detectar con enzimas ADN-polimerasa. Después, se agregan compuestos fluorescentes, cuya emisión aumenta proporcionalmente a la cantidad de ADN replicado, permitiendo hacer mediciones precisas y en tiempo real.

La misma compañía SGS México ofrece asesoría e inspecciones para certificar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección contra la Covid-19. Esto es especialmente importante para oficinas, pero también para comercios minoristas, restaurantes y hoteles. Si bien puede resultar complejo, las compañías pueden brindar a los clientes y al personal la tranquilidad de saber que los riesgos se han minimizado al entrar y utilizar las instalaciones en la nueva normalidad.