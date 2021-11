Empresa iStock anuncia la primera beca de inclusión a fotógrafos de todo el mundo

Son cuatro becas de 5 mil dólares las que serán otorgadas a fotógrafos de Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Australia

La compañía iStock anunció ofrecerá la primera beca de inclusión a fotógrafos de todo el mundo, la oportunidad está abierta a videógrafos e ilustradores con sede en Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Australia. Es importante mencionar, la empresa otorgará cuatro premios de 5 mil dólares a los ganadores de cada una de las becas, en total 20 mil dólares entre todos los ganadores.

Como contexto, iStock es una empresa enfocada a la comunicación visual y esta funciona para que creativos, fotógrafos, emprendedores y demás suban su contenido al portal obteniendo ganancias. Este banco de imágenes fue creado por Getty Images y la beca de inclusión de iStock forma parte del programa de becas de Getty. El objetivo de la beca es promover el trabajo de artistas y creativos emergentes que buscan representar a las comunidades subrepresentadas a través de sus fotografías.

Para ofrecer la beca, la compañía trabajará en colaboración de las organizaciones Black Women Photographers, Creative Access, Fotógrafas Latam y Australia Council for the Arts. Cada organización asociada ha establecido su propio conjunto de criterios para su respectiva subvención, con el fin de garantizar los creativos subrepresentados quienes trabajan en sus propias comunidades se animen a solicitarla. Por su parte, Claudia Marks, directora artística senior de iStock dijo a NotiPress que en conjunto con sus socios iStock hace un llamado a los creadores de las comunidades subrepresentadas para que no dejen pasar la oportunidad de recibir un apoyo.

Los solicitantes deberán presentar su solicitud a partir del 10 de noviembre y tienen hasta el lunes 6 de diciembre de 2021 para presentar sus propuestas. Para participar, los interesados tienen que presentar un proyecto existente o nuevo, junto con un portafolio de su trabajo y un breve ensayo el cual describa su intención e inspiración. Es fundamental cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, por último, los cuatro ganadores tendrán la oportunidad de licenciar su obra ganadora en el sitio web de iStock con una tasa de derechos del 100%. Ante ello, Marks agregó iStock se compromete a brindar apoyo a distintos fotógrafos y creadores, con tal de elevar sus carreras, al mismo tiempo de fomentar la creación de contenido visual.

En la misma línea, cada una de las cuatro becas será juzgada de forma independiente por diversos jueces, en colaboración con el equipo artístico de iStock. De Estados Unidos, Polly Irungu, fundadora de Black Women Photographers y Barbara DuMetz, pionera en la fotografía comercial. Por parte de Reino Unido, están Josie Dobrin, directora general y cofundadora de Creative Access y Vanessa Martins, fotógrafa independiente. De Latinoamérica, calificarán Lorena Velasco y Fernanda Pitaño, cofundadoras de Fotografías Latam y Cristina Otero, fotógrafa comercial y de bellas artes. Por parte de Australia, juzgarán Franchesca Cubillo, directora ejecutiva de First Nations Arts & Culture y Patricia Adjei, jefa de desarrollo del sector de First Nations Arts & Culture.

Finalmente, algunas juezas compartieron sus opiniones con NotiPress, Polly Irungu de Black Women Photographers mencionó: "En colaboración con iStock, estamos poniendo nuestro dinero y nuestro corazón donde está nuestra boca para igualar las condiciones y apoyar a las fotógrafas negras". Josie Dobrin de Creative Access comentó la fotografía y videografía comercial no se dedican a reflejar la sociedad, por ello la importancia de la beca a fotógrafos quienes trabajan en comunidades subrepresentadas. Frente a ello, Lorena Velasco y Fernanda Pitaño de Fotografías Latam concluyeron con que la beca dará la oportunidad a latinos de crear contenidos que expresen inclusión y su identidad.