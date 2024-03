Innovación y materiales sostenibles: el papel de Tetra Pak en el cuidado del ambiente

Innovación y desarrollo de materiales sostenibles: El papel de Tetrapack en el cuidado del ambiente en la industria de envases

Para conmemorar el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak, concedió una entrevista a NotiPress para abordar el papel de la compañía en el cuidado de los mismos. De acuerdo con lo declarado por el ejecutivo, el lema de las Naciones Unidas en torno a esta fecha es "Bosques e innovación, nuevas soluciones para un mejor mundo". Por lo cual, Román destacó los avances que la compañía ha desarrollado recientemente en cuanto a la fabricación de envases elaborados a partir de materiales renovables.

Román describió que desde su origen el desarrollo de Tetra Pak estuvo asociado a los bosques. No solo por la composición del envase, la cual, actualmente, consta en un 72% de cartón y 28% de polietileno y aluminio, sino, por su enfoque de cuidado de las reservas naturales. Dada la arraigada tradición y herencia del manejo forestal que la empresa adquirió al haberse originado en Suecia. Cabe resaltar, la economía de este país se basa, en gran medida, en el recurso maderero, por lo cual a lo largo del tiempo se ha consolidado una avanzada política de rendimiento sostenible y diversidad biológica.

Tetra Pak opera en México bajo diversos estatutos de sostenibilidad, entre ellos la certificación Forest Stewardship Council, otorgada por una organización internacional no gubernamental, explica Román. Esta tiene la finalidad depromover y gestionar el manejo forestal responsable, bajo un enfoque socialmente benéfico y económicamente viable.

"La certificación FSC tiene altos estándares, eso le garantiza al consumidor que cuando tiene un envase en sus manos, ese está cuidando y regenerando los bosques". De esta manera, el gerente de Tetra Pak apunta a que dicho reconocimiento procura no sean modificados los ecosistemas de donde se extraen árboles y madera. Por lo cual, las organizaciones adquieren la responsabilidad de plantar nuevos árboles y mantener los niveles de captura de CO2 de dichos ecosistemas.

Así, menciona Román, "cortar un árbol es malo en el momento en que se utiliza mal, cuando no se integra a una producción, circula y no se hace un manejo responsable de los recursos". Con lo anterior, el ejecutivo destaca el papel de Tetra Pak en la gestión de recursos naturales, como el agua. Román detalla, no se utiliza agua durante el proceso de fabricación del envase.

Cabe destacar, aunque el uso del agua es suministrado para servicios de mantenimiento, enfriamiento y otros, dentro de sus plantas, su procesamiento no requiere de agua, según lo declarado por el ejecutivo. Mas precisó, el procedimiento de reciclaje de materia prima si requiere utilizar dicho recurso.

Referente con el reciclaje, compartió que en 2023, Tetra Pak recicló más de 54 mil toneladas de envases posconsumo. "Actualmente, contamos con 13 recicladoras de cartón y 5 para polietileno y aluminio, lo cual significó un incremento del 10% respecto al 2022", añadió.

Por otra parte, Román, destacó la labor de investigación de Tetra Pak paradesarrollar un envase, cuya composición sea 100% de materiales renovables. Con lo cual, la empresa busca, el 28% de materiales de origen no renovable sean sustituidos.

En busca de alcanzar dicha meta es posible utilizar bagazo de caña, pues esta se cultiva bajo temporal, reduciendo así el consumo de agua, argumentó el gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak. En cuanto a la sustitución del aluminio, Román indicó que Tetra Pak también está trabajando en sustituirlo con materias primas de origen renovable.

"Son desarrollos tecnológicos que llevan tiempo, hay todo un programa y una estrategia para sustituir progresivamente el polietileno y aluminio". De este modo, Román apuntó a que a través de su colaboración, el laboratorio MAX IV, Tetra Pak, estima desarrollar un envase 100% a base de materia sostenible, en los próximos 10 años. Resaltó, estas indagaciones científicas están enfocadas en descubrir avances en torno a las nanoestructuras de los materiales fabricados a partir de fibras naturales.

En tanto, Tetra Pak ha incorporado progresivamente productos basados en materia prima de origen renovable, asevera Román. Como parte de estos esfuerzos, mencionó, recién se incorporó en México unatapa hecha con biopolímeros. Aunado a ello, Román especificó, en algunas de sus plantas, Tetra Pak hace uso de energía de origen 100% renovable. Con lo cual, la compañía continúa emprendiendo acciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de sus productos.