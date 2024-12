Empresas mexicanas buscan soluciones financieras frente a desafíos económicos

Innovación en financiamiento: Cómo Credit Brokers impulsa a las empresas mexicanas ante desafíos económicos

Lasempresas en Méxicoenfrentan crecientes desafíos en el acceso a financiamiento, lo que las obliga a buscar soluciones más adaptadas y ágiles para mantener su competitividad. César Gargari, co-fundador de Credit Brokers, compartió en exclusiva para NotiPress cómo su modelo de soluciones personalizadas se convirtió en una herramienta clave para enfrentar estas dificultades en un entorno financiero cada vez más restrictivo.

Según Gargari, uno de los principales problemas para los empresarios mexicanos es encontrar créditos adecuados en un mercado financiero complejo y exigente. "Tenemos al cliente que probablemente nunca ha tenido crédito y quiere uno, pero no sabe qué hacer", comentó. Para abordar esta situación, Credit Brokers analiza las necesidades específicas de cada empresa y diseña estrategias que les permitan obtener el financiamiento más conveniente.

Otro desafío es mejorar las condiciones de los créditos existentes o acceder a nuevas líneas de crédito. Gargari explicó que su equipo trabaja con empresas que ya cuentan con financiamiento, pero buscan mejores términos o más recursos. "Si no pueden conseguirlo directamente, nosotros buscamos otras opciones", señaló.

Con una red que supera las 100 instituciones financieras, Credit Brokers identifica las opciones más favorables para sus clientes, evaluando tasas, plazos y requisitos específicos. "Nosotros ponemos sobre la mesa las instituciones financieras que más se adapten a las necesidades del momento", enfatizó Gargari. Este enfoque no solo garantiza condiciones más competitivas, sino que también ahorra tiempo a los empresarios al simplificar el proceso de búsqueda y negociación.

El tiempoes un factor crucialen el proceso de financiamiento. Según Gargari, Credit Brokers se especializa en agilizar los trámites, lo que permite a las empresas recibir respuestas rápidas y efectivas. "Probablemente el crédito que conseguimos está en las mismas condiciones que el cliente podría obtener, pero nosotros lo hacemos más rápido", agregó.

Desde 2018, las instituciones financieras endurecieron sus políticas, exigiendo mayores garantías para la aprobación de créditos. Gargari destacó cómo su equipo evolucionó para superar estas barreras, ofreciendo soluciones incluso en condiciones restrictivas. "Se volvió mucho más forzoso garantizar las operaciones, pero hemos encontrado formas de adaptarnos", afirmó.

A pesar de las adversidades económicas y políticas, Gargari señaló que las empresas mexicanas mostraron resiliencia. Esto, combinado con el modelo basado en resultados de Credit Brokers, permite a las empresas reducir riesgos y enfocarse en su crecimiento. "Trabajamos al éxito. Si el cliente no toma nuestro financiamiento porque no le convino, no nos paga", concluyó Gargari, asegurando que su enfoque busca siempre impulsar el desarrollo empresarial.