Diversidad generacional en el trabajo: oportunidades y desafíos en México

Cinco generaciones comparten el entorno laboral por primera vez en la historia

Lapresencia simultánea de cinco generaciones en el mercado laboral transformó las dinámicas de trabajo y planteado nuevos desafíos en la colaboración entre empleados de distintas edades. Según un informe del Foro Económico Mundial, este fenómeno sin precedentes es clave para la innovación y el aprendizaje, pero requiere estrategias de integración efectivas.

En México, una encuesta realizada en enero de 2025 por Indeed, plataforma líder en empleo, reveló que el 88% de los trabajadores conviven con colegas de diferentes generaciones. Este dato resalta la necesidad de promover espacios laborales inclusivos que faciliten el intercambio de conocimientos y el desarrollo profesional.

Nelson Gómez, director de Indeed México, destacó en entrevista con NotiPress que la diversidad generacional bien gestionada representa una ventaja competitiva. "Trabajar en un entorno multigeneracional debe verse como una oportunidad para que todos los empleados mejoren sus habilidades o aprendan algo nuevo", afirmó. Subrayó que los profesionales en etapas iniciales de su carrera pueden encontrar en sus compañeros más experimentados una guía para su crecimiento, mientras que los trabajadores de mayor edad pueden beneficiarse de la orientación de las generaciones nativas digitales en la adopción de nuevas tecnologías.

Sin embargo, la integración de diversas edades en el entorno laboral no está exenta de retos. La encuesta de Indeed identificó que el uso de tecnología es uno de los principales desafíos: el 33% de los trabajadores mexicanos considera que las diferencias en el manejo de herramientas digitales dificultan la colaboración intergeneracional. Mientras que los empleados más jóvenes, en particular la Generación Z, suelen adaptarse con rapidez a las plataformas digitales, las generaciones mayores pueden enfrentar dificultades para incorporar nuevas tecnologías en su rutina laboral.

A pesar de estas diferencias, los resultados de la encuesta muestran un alto nivel de cooperación entre empleados de distintas edades. El 47% de los trabajadores jóvenes ayudó a sus colegas mayores a utilizar herramientas digitales de colaboración, el 45% brindó apoyo en el uso del correo electrónico y el 44% guio a empleados de mayor edad en el manejo de plataformas de videollamadas, facilitando la comunicación y eficiencia en el trabajo remoto. Aun así, la colaboración no es unilateral: el 21% de los Baby Boomers encuestados reportó haber ayudado a empleados más jóvenes a comprender el uso y las capacidades de la inteligencia artificial, destacando el valor de la experiencia en el entorno laboral.

Para Nelson Gómez, la clave de un ambiente laboral exitoso radica enfortalecer la colaboración intergeneracional. "Fomentar la colaboración entre diferentes generaciones aporta una perspectiva fresca al trabajo de cualquier empresa, ya quela suma de diferentes antecedentes y experiencias genera resultados únicos", explicó. Destacó la importancia de invertir en la capacitación continua de todos los empleados para reducir brechas de conocimiento y fomentar el desarrollo de nuevas habilidades.

El estudio de Indeed, basado en una muestra de más de 1,000 trabajadores mexicanos, incluyó la participación de 347 encuestados de la Generación Z (18 a 28 años), 377 Millennials (29 a 44 años), 288 de la Generación X (45 a 60 años) y 52 Baby Boomers (61 a 79 años), siguiendo las clasificaciones del Pew Research Center.