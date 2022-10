Criptoinvierno no afecta a las perspectivas de las criptodivisas, aseguran

Las monedas digitales no están reguladas en México, pero su uso no es ilegal pues 12 millones de mexicanos poseen criptodivisas

Actualmente, el mercado de criptoactivos atraviesa un periodo de fuertes devaluaciones, así el Bitcoin y Ethereum lidera caídas del 70 y 80 por ciento en los últimos 8 meses de 2022. Pese a esto, el criptoinvierno no debería afectar al crecimiento del uso de las criptodivisas por parte de personas y empresas. Lo anterior, según un comunicado de Coinspaidconsultado por NotiPress.

En los últimos añosAmérica Latina ha tomado la delantera en el tema de la regulación. No obstante, en México, según la Condusef las monedas digitales no están reguladas, pero su uso no es ilegal. De esta manera, 12 millones de mexicanos son poseedores de estas divisas; México ocupa el lugar número 15 entre 26 países en cuanto a adopción de monedas criptodivisas.

Por su parte,El Salvador, ha reconocido y adoptado el Bitcoin como moneda oficial; sin embargo, en México ya hay proyectos de ley avanzados, pero aún se encuentran en revisión. En el resto del mundo, Singapur, Portugal y Malta están muy adelantados tanto en la adopción como en la regulación de criptodivisas. En ese sentido, una encuesta realizada por Finder señaló que las criptomonedas se encuentran en tercer lugar junto con los ETF´s en inversión; siendo los jóvenes los más interesados con un 18%.

"La caída del valor de las criptodivisas ha provocado una gran conmoción entre quienes solo buscan ganar dinero con los activos digitales. Durante mucho tiempo, solo oímos hablar de la revalorización de los activos y poco de las posibilidades de uso de las monedas. Este movimiento parece estar cambiando y cada vez son más las personas que empiezan a utilizar las criptodivisas como forma de pago", comentó Estefano Debernardi, gerente de Desarrollo de Negocios de Coinspaid.

Y es que, la elevada volatilidad y las caídas que están experimentando las criptodivisas pueden explicarse en parte por el sentimiento generalizado de aversión al riesgo en los mercados mundiales. Ello, impulsado por las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo y los indicios de una próxima recesión económica.

Mientras tanto, el mayor obstáculo de las criptodivisas sigue siendo la regulación, pues hoy el mercado opera en una zona gris en gran parte del mundo. Con esta falta de definición, aparecen empresas que ofrecen oportunidades y ganancias irreales que acaban por desprestigiar este innovador mercado.

Finalmente, CoinsPaid señaló que el Bitcoin se está alejando de su correlación con la volatilidad del mercado de valores. Lo anterior, tras el robusto informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que provocó una fuerte caída de las acciones de las criptodivisas. Además, el Bitcoin no ha sufrido los descensos del mercado, lo cual podría señalar finalmente el fin del criptoinvierno.