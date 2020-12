Cómo operan las empresas fantasma en México y cómo detectarlas

Factureras defraudan al año cerca de 500 mil millones de pesos a través de empresas fantasmas, según un estudio del SAT

A finales de junio de 2020, el gobierno de México dio a conocer cómo operan más de 100 empresas que facturan operaciones simuladas. Con las operaciones de las llamadas factureras, se dejó de pagar el equivalente a 55 mil millones de pesos en impuestos mediante la utilización de empresas fantasma. Esta cantidad, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) equivale al 50% del presupuesto destinado a los apoyos económicos a adultos mayores. Para entender a cabalidad cómo operan las empresas fantasmas y cómo detectarlas, NotiPress consultó a Simón Díaz, cofundador y director de el20.mx, una plataforma de soluciones de contabilidad para emprendedores y pymes.

Según un estudio del SAT, a través del esquema de las factureras se defraudan al año cerca de 500 mil millones de pesos, dio a conocer en diciembre el procurador fiscal, Carlos Romero. De acuerdo con Díaz, existe una lista de empresas fantasma conocida como el artículo 69-B; esta contiene una relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes.

Bajo esta línea, en su más reciente actualización del 2 de diciembre de 2020, el SAT contabiliza más de 12 mil de estas empresas fantasma. El directivo señala que las empresas factureras suelen simular operaciones con algunas de estas empresas fantasma para impactar en la cantidad de impuestos recolectados.

Es posible, explica Díaz, acabar en esta lista sin ser una empresa fantasma. En este caso, las empresas suelen acudir al SAT para aclarar la situación al comprobar la materialidad de sus transacciones. Es decir, comprobar que las operaciones facturadas efectivamente se llevaron a cabo. No obstante, en el caso de las verdaderas empresas fantasma, éstas suelen abandonar sus operaciones y no acuden al SAT a fin de evitar ser identificados. En consecuencia, estas empresas permanecen en la lista y con sus sellos para emitir facturas bloqueados.

Díaz también comentó sobre un nuevo mecanismo próximo a implementarse en 2021. Este consiste en involucrar a la banca para bloquear las transferencias a las empresas de la lista del artículo 69-B o, incluso, congelar el dinero transferido. Esto para obligar a las empresas afectadas a presentarse y regularizar su situación o bien, en última instancia, incautar el dinero tras realizar todos los procedimientos debidos.

Para detectar a las empresas fantasmas, Díaz recomienda a las pymes y otros emprendimientos consultar el listado del artículo 69-B, disponible en línea, cuando van a entablar operaciones con otra empresa. Con esta finalidad, el SAT anunció el 21 de diciembre la puesta en marcha de una aplicación en línea para verificar la procedencia de facturas. Esto a fin de comprobar si un proveedor se encuentra publicado como empresa facturadora de operaciones simuladas.

Otro consejo del cofundador de la plataforma contable es armar un expediente con las escrituras con los datos legales de la empresa, así como la constancia de situación fiscal. Con ella, aconseja verificar la existencia del domicilio fiscal, ya que con las empresas fantasmas éstas suelen ser lotes baldíos, unidades habitacionales de interés social o cualquier otro inmueble no relacionado. Igualmente es importante verificar la concordancia de la actividad económica con el objeto social declarado en la escritura.

Por otra parte, el experto en contabilidad recomienda conocer personalmente al representante legal y el domicilio de la empresa con la cual se entablarán negocios. Otros consejos incluyen valorar el volumen de facturación, ya que las empresas fantasmas suelen facturar cantidades exorbitantes o irreales en un tiempo corto.

Igualmente aconseja revisar el año de activación de la empresa. En el caso de empresas fantasmas, éste no suele ser de un año anterior a 2018, pues las empresas fantasma no suelen permanecer activas más de un año o año y medio. No obstante, este dato podría no ser determinante, advierte Díaz.

La defraudación fiscal es un tema de gravedad y el gobierno mexicano ha mostrado determinación en su combate, en aras de cubrir el presupuesto necesario para mantener sus programas sociales. A fin de evitar complicidad en este delito es de vital importancia para emprendimientos y pymes aprender a identificar cómo operan las empresas fantasmas con el propósito de detectarlas lo más pronto posible.