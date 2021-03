CBD para los tratamientos cosméticos, una nueva oportunidad para la industria

Existen ahora productos cosméticos con CBD, entre ellos jabón, cremas, lociones y aceites para tratar problemas cutáneos

Con la legalización y popularización del cannabis, en muchos lugares han surgido nuevas industrias y productos en torno a este cultivo, en particular alrededor del cannabidiol o CBD. Según un reporte del Centro Zwick para política de alimentos y recursos, un agricultor puede ganar entre 5 mil y 12 mil dólares por acre al cultivar cáñamo para CBD en Connecticut, Estados Unidos. De la mano de las oportunidades de esta nueva industria del CBD, se han comenzado a manufacturar diversos productos con esta sustancia, entre ellos tratamientos cosméticos.

De acuerdo a un comunicado de prensa de TuSpa Miami, enviado a NotiPress, el aceite de CBD es uno de los ingredientes de mayor éxito en los cosméticos. Esto se debe, asegura, a las propiedades antioxidantes, hidratantes y antiinflamatorias de esta sustancia, con la que se pueden combatir problemas dermatológicos como la piel irritada, la dermatitis y el enrojecimiento. Según este spa, el uso de CBD en productos cosméticos no supone una actividad ilegal y no se debe temer por efectos alucinógenos, pues el CBD no es una sustancia psicoactiva.

Actualmente existen diferentes productos cosméticos con CBD en el mercado, entre ellos en forma de jabón, que se recomienda para el tratamiento cotidiano del acné, entre otros problemas. También existen cremas y lociones para aliviar molestias de la piel y dermatitis de contacto, para uso en manos y cuero cabelludo y en tratamientos para la ansiedad. Según TuSpa Miami, el uso más común del CBD cosmético es en forma de aceite, el cual puede mezclarse con productos como el ácido hialurónico.

El CBD ha ido ganando popularidad dentro de la industria del bienestar o wellness y aunque muchos usuarios reportan efectos positivos, algunas voces en la comunidad científica afirman que no están sustentados. En este sentido, en la actualidad sólo existe un medicamento basado en CBD con aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), destinado al control de las convulsiones en niños.

Dada esta situación, aún es necesario llevar a cabo más investigaciones científicas, lo que será cada vez más fácil conforme se despenalizan los usos del cannabis. Al día de hoy, investigaciones recientes ya han arrojado información sobre los efectos negativos del consumo de CBD. Entre estos riesgos está el reducir el ritmo cardiaco, abrir las arterias, bajar la presión sanguínea y reducir la inflamación, fenómenos vinculados con la aterosclerosis y accidentes cardiovasculares.

No obstante, entre los efectos positivos, hay evidencia de que el CBD podría utilizarse para tratar la adicción al cannabis, según una investigación publicada en la revista The Lancet. También hay evidencia de reducción de la presión arterial en adultos mayores con hipertensión, como dio a conocer una una investigación publicada en la revista European Journal of Internal Medicine.

Mientras surge nueva evidencia sobre los usos del CBD, muchas industrias ya aprovechan los efectos positivos que perciben sus usuarios. De esta forma, el CBD se ha convertido en el "oro verde" de los tratamientos cosméticos, abriendo nuevas oportunidades para la industria cosmética, del wellness y del cannabis alrededor del mundo