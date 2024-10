Automatización y datos alternativo como futuro de la inclusión financiera en México

La automatización de procesos crediticios y el uso de datos alternativos están revolucionando la inclusión financiera en México

Durante el panel Transformando la gestión del crédito: automatización y nuevas tecnologías, especialistas del sector financiero y fintech debatieron sobre los avances en la automatización del ciclo crediticio y cómo estos mejoran la inclusión financiera en México y otros mercados emergentes. Un enfoque clave fue la capacidad de ampliar la oferta de productos financieros y personalizar las soluciones según el perfil de cada cliente.

Santiago Etchegoyen, director de tecnología (CTO) y cofundador de la empresa uFlow, explicó en entrevista con NotiPress que, en el pasado, los analistas de crédito debían revisar manualmente los antecedentes de cada solicitante, un proceso que podía llevar días. "Hoy, con la automatización, podemos procesar esa información en cuestión de segundos, con un nivel de precisión muy superior", afirmó. Esta eficiencia permite que las instituciones financieras puedan tomar decisiones de crédito más rápidas y acertadas, lo cual contribuye significativamente a mejorar la inclusión financiera en mercados donde gran parte de la población no está completamente registrada en sistemas financieros formales.

Un aspecto central de la discusión fue el uso de datos alternativos como herramienta clave en la evaluación crediticia. Estos datos, que incluyen información de fuentes no tradicionales como redes sociales, historiales de pagos en plataformas digitales y transacciones de cuentas bancarias, cobraron relevancia en los últimos cinco años. Según Etchegoyen, este enfoque ayudó a solventar la falta de información crediticia en regiones con acceso limitado a los bancos tradicionales.

"Al principio, el uso de datos alternativos generaba escepticismo. No se entendía cómo un ‘like’ en Facebook podía ayudar a determinar la capacidad de pago de alguien", mencionó el CTO de uFlow. Sin embargo, con el tiempo, la industria fintech refinó su análisis de estos datos, permitiendo correlacionar información alternativa con comportamientos crediticios reales.

Etchegoyen destacó que, hoy en día,los datos alternativos permiten hacer estimaciones de ingresos y capacidad de pago con gran precisión. "Si veo que alguien tiene un ingreso mensual estable en su cuenta bancaria, puedo correlacionar esa información con un 90% de precisión respecto a sus ingresos reales, aunque no tenga un resumen oficial de su empleador", señaló. Además, el uso de aplicaciones financieras no tradicionales, como los sistemas de pago Buy Now, Pay Later (BNPL), también se considera un indicador fiable para evaluar el comportamiento crediticio de los usuarios.

Otro avance relevante en la gestión del crédito es el uso de redes sociales profesionales como LinkedIn, que permite a las instituciones financieras tener una visión más clara sobre las conexiones laborales de los solicitantes de crédito. "Ahora sabemos con quién interactúan a nivel profesional, lo cual ofrece una perspectiva más precisa que un simple ‘like’ en una publicación", comentó Etchegoyen. Esta información adicional puede ser crucial en la evaluación de personas que no cuentan con historiales crediticios tradicionales pero que, a través de su actividad profesional, muestran estabilidad económica.

El uso de estos enfoques innovadores está ayudando a transformar la gestión del crédito en México y otros mercados emergentes. Según Etchegoyen, los datos alternativos pasaron de ser una herramienta complementaria a ser indispensables para las instituciones financieras que buscan adaptarse a la realidad de mercados con poca penetración bancaria.

Al concluir el panel, Santiago Etchegoyen subrayó la importancia de seguir perfeccionando estas metodologíaspara mejorar aún más la precisión y alcance de las evaluaciones crediticias. Gracias a estos avances, la automatización y el uso de datos alternativos están transformando la inclusión financiera, permitiendo que más personas tengan acceso a productos y servicios financieros que antes estaban fuera de su alcance.