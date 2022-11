Autoconstrucción en México, vía para quienes no cuentan con Infonavit o FOVISSTE

Siete de cada 10 mexicanos no tienen Infonavit o FOVISSTE

La autoconstrucción es una opción para aquellas personas que no tienen acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSTE). En ese sentido, siete de cada diez viviendas en México fueron autoconstruidas, de acuerdo con Óscar Montoya, gerente general de Materiales San Cayetano.

En entrevista exclusiva con NotiPress, Montoya explicó que en México la autoconstrucción es importante por la falta de acceso a Infonavit, FOVISSTE o crédito hipotecario. Es decir, alrededor de 60 millones de mexicanos no cuentan con acceso a programas de vivienda. Lo anterior, aleja a las personas del mercado disponible, pues es un mercado de menos deun millón de pesos para construir su vivienda.

Según explicó el gerente general, la autoconstrucción en México viene de generaciones, es decir, los abuelos o papás les enseñan y estos se convierten en contratistas o especialistas en cierta área. Sin embargo, el sector se ha vuelto más especializado, pues unos se enfocan en poner pisos y otros en tabiques, por ejemplo.

El principal problema en México es que el crédito hipotecario no es viablepara muchos, pues los sueldos en el país son bajos y no lo permiten pagar. Además, las políticas públicas no han sido de mucha ayuda, por ello sería viable cambiar los usos de suelo de terrenos y mejorar los accesos a trámites, según Montoya.

Asimismo, la corrupción ha afectado el acceso a una vivienda digna,según recordó el gerente general, existía la Norma 26 en la capital. Con la cual se podían construir más de cuatro pisos en una vivienda social, pero se empezó a aplicar en zonas donde no se debía de aplicar.

Montoya aseguró que toda la vida se ha autoconstruido en México, pero el único problema es que las autoconstrucciones son caras. En ese sentido, recomendó a NotiPress lo siguiente:

De acuerdo con el portavoz de Materiales San Cayetano, la autoconstrucción es para todos."Cualquiera que quiera acceder a una casa, yno tenga las opciones como un crédito de infonavit, foviste o bancario, el derecho a la vivienda es universal en este país", comentó sobre quienes deben de autoconstruir.