Ferrari, Mercedes y Honda podrían recibir una multa de hasta 25 mdp por violar los derechos de uso de marca

El fin de semana, del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre del 2023, se correrá el Gran Premio de México. Con casi 400 mil asistentes, las marcas patrocinadores de las escuderías ansían patrocinarse, pero los derechos de las marcas F1 y Fórmula 1 le pertenecen a Bardahl deMéxico.

Según explicó el abogado Óscar de la Torre, especialista en Propiedad Intelectual e Industrial, a NotiPress hay una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN). Dicha sentencia reconoce que los derechos de las marcas F1 y Fórmula 1 pertenecen a una empresa mexicana. En caso de violar de manera reiterada con el patrocinio en aceites y lubricantes durante el Gran Premio de México, las escuderías podrían enfrentar una multa de hasta 25 millones de pesos.

Los patrocinadores de las 10 escuderías saben que la SCJN reconoció a una empresa mexicana como titular de los derechos de las marcas. Estas fueron obtenidas desde 1979, según se puntualizó en la resolución de la Segunda Sala437/2023.

Tres escuderías cuentan con patrocinio de aceites y lubricantes con la marca F1 o Fórmula 1 en sus monoplazas. Por lo cual, si la utilizan durante el fin de semana de carrera, Ferrari, Mercedes y Honda podrían violar los derechos de uso de marca de una empresa mexicana. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podría imponer multas a cada uno de los equipos hasta por 25 millones de pesos.

Las marcas que se patrocinan en los monoplazas son ExxonMobil Corporation, Shell Brands International, Daimler, Honda Motor, Ferrari, SPA, Formula One Licensing y Saudi Aramco. Todas cuentan con demandas ante el IMPI, explicó de la Torre, con el objetivo de no ser usadas durante el evento, de ninguna manera. Es decir, todas esas marcas no podrán hacer aparición en publicidad, en los automóviles, en el podio de premiación o en otro medio relativo.

Fue el 24 de agosto de 2023 cuando la SCJN determinó que los derechos de uso de marca para aceites y lubricantes y otros aditivos para autos en el país pertenecen a la empresa mexicana Bardahl. El litigio duró varios años antes de dar por concluida la resolución de los ministros.