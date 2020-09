15 de septiembre es la fecha en la que Apple presentará nuevos productos

Existe una probabilidad muy alta de que el evento del 15 de septiembre se enfoque principalmente en las novedades del Apple Watch Series 6

A través de su portal oficial, Apple anunció el evento en donde se presentarán diversos productos de la compañía; al parecer estará enfocado en el Apple Watch Series 6 y las nuevas iPad Air 4. De igual manera, se especula que podrían dar algún adelanto de las características del nuevo iPhone 12. En este sentido, el keynotede la empresa tecnológica será en formato online y estará disponible para todo público; así, la compañía dirigida por Tim Cook pone fin a varias semanas de incertidumbre originada por la pandemia de coronavirus.

La compañía de la manzana mordida envió invitaciones en las cuales se lee en su versión en español "El tiempo vuela", siguiendo la costumbre de la empresa de dar indicios sobre los lanzamientos del evento, esta vez no parece ser la excepción. Expertos en tecnología Apple especulan, el color azul del hashtagde Twitter y de la invitación podría ser el nuevo tono del iPhone 12, y la frase podría hacer referencia a las novedades del Apple Watch. No obstante, Mark Gurman, periodista especializado en la firma de Cupertino, prevé que en este encuentro no se hará la presentación oficial del iPhone 12, sino que será hasta octubre de 2020.

Existe una probabilidad muy alta de que el evento del 15 de septiembre se enfoque principalmente en las novedades del Apple Watch Series 6 y otros productos esperados, debido al anuncio de la compañía de que iPhone 12 se retrasaría unas semanas debido al impacto de la pandemia de Covid-19 en las cadenas de producción y suministro. "El año pasado [2019] comenzamos a vender nuevos iPhones a fines de septiembre, este año [2020] esperamos que el suministro esté disponible unas semanas más tarde", mencionó Luca Maestri, director financiero de la compañía el 31 de julio.

Aunque la invitación críptica de Apple no describe a detalle qué se espera en el evento del 15 de septiembre, se piensa, se tendrá una línea completa de novedades en productos para el otoño de 2020, donde se incluirán nuevos smartphones, un iPad Air actualizado, así como un HomePod más pequeño.

Apple presentará el iPhone 12 el proximo 15 de Septiembre a las 12 hrs tiempo del centro de México pic.twitter.com/gSsNB9F7kC — MxApple (@MxApple) September 8, 2020