Robo y vinculación criminal, los actos más cometidos por personal del hogar en México

Personal doméstico una amenaza en hogares mexicanos

Información revelada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), resaltó que 3 de cada 10 hogares mexicanos han sido víctimas de robo o extorsión, durante el segundo semestre del 2020. De acuerdo con QIBO, agencia especializada en la detección y prevención de riesgos, uno de los motivos principales es laventa o filtración de información por parte de algún empleado del hogar.

Cuando se trata de contratar personal para el hogar es fundamental tener una entrevista previa, antecedentes e información de la personas interesadas en el puesto. QIBO, también informó que el robo, maltrato a algún integrante de la familia, vinculación criminal, violación a la confidencialidad y secreto, son los ilícitos mayormente relacionados al personal doméstico. La agencia señala que el incremento de estos hechos está relacionado a la ineficacia por parte de los métodos tradicionales de evaluación y contratación.

Según la investigación "Validez y utilidad de predicciones alternativas de rendimiento en el trabajo", llevada a cabo por un grupo de profesores de la Universidad de Manchester, la efectividad de solicitud de referencias, entrevista de personal y revisión de antecedentes penales, oscila entre el12 y 24 por ciento.Ante ello, Alejandro Escalante, director de operaciones de QIBO, dijo a NotiPress: "Cuando un chofer, niñera o personal de limpieza es contratado, tiene paso a la información diaria del hogar, pertenencias, conversaciones privadas.

Resaltó igualmente la importancia de elegir bien "quién tendrá acceso a nuestra vida"para garantizar la tranquilidad del hogar y la seguridad del patrimonio. Por ello es importante llevar a cabo evaluaciones eficaces para los candidatos a un puesto en el hogar, así como evaluaciones periódicas a quienes ya laboran dentro de casa. Esto con el objetivo de detectar posibles cambios de comportamiento o intenciones perjudiciales para el hogar o la familia.

El director de operaciones de QIBO añadió: "Muchas personas contratan a su personal del hogar con base en las referencias y revisión de antecedentes penales, lo cual es un gran error. Si una persona no reporta antecedentes, no indica que no haya realizado algún ilícito.Aseguró por otra parte, tener buenas referencias tampoco resulta una garantía de que un empleado no ha realizado un acto ilícito.

La importancia de que previamente a su contratación el personal domésticosea entrevistado recae en que estas personas accederán a la vida privada de una familia. En ciertos casos, los antecedentes, referencias y comportamiento, demuestran si la persona solicitante puede ser confiable o no. Sin embargo, en otros casos no hay indicios para comprobar si el nuevo empleado puede representar un peligro para quien lo contrata.