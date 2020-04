Jesucristo: personaje musa para la creación artística

La figura de Jesucristo está presente en muchos productos culturales y artísticos, y vienen muchos más.

Uno de los libros más utilizados como base para la creación artística es la Biblia. A lo largo de los años, el arte ha echado mano de sus historias, sus pasajes y sus personajes con el fin de interpretarlos, reinterpretarlos e incluso realizar parodias o fuertes críticas. El personaje que se ha convertido en musa para muchos artistas es sin duda Jesucristo, quien se lleva el protagonismo de este libro y cuya historia inicia desde antes de su nacimiento.

Todos conocemos la historia de Jesús de Nazaret, incluso aquellos que no creen en su existencia o que basan sus creencias en otros dioses. En occidente, la figura de Jesucristo es encontrada en mil y un productos artísticos y culturales. Por lo menos en México, 102 mil 368 expresiones religiosas se basan en la figura del Nazareno, de acuerdo al registro oficial de asociaciones religiosas.

Grande es el poder de este personaje que en la celebración denominada Semana Santa se representan a lo largo del mundo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una de las más famosas representaciones es la sucedida año tras año en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, una tradición iniciada en 1843 y que reúne miles de espectadores. Este año debido a la contingencia sanitaria la representación fue transmitida vía streaming.

Jesucristo súper estrellaes la versión de la historia de Jesús vista desde los ojos de Judas Iscariote, aquel que según la Biblia le traicionó por unas monedas y selló su acto con un beso. Es una ópera rock compuesta por Andrew Lloyd Webber con letras de Tim Rice, en donde la premisa es qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera elegido otro tiempo y lugar para su venida. Quizás le hubiera ido mejor en sus planes llegar a un mundo globalizado.

No obstante, ni los creadores de Jesucristo súper estrella ni yo somos los primeros ni los últimos en plantearnos estas dudas. Netflix se ha encargado de obsequiarnos una serie en donde al parecer Jesucristo cumple su promesa de bajar de los cielos nuevamente a la tierra. Y no, no le va mejor que a los cristos mencionados en los ejemplos anteriores. En esta serie titulada El mesías, es encarcelado, buscado por todo el mundo e intentado humillarle, tanto por parte del gobierno como por gente escéptica, quienes dudan que él sea el dios a quien todos estaban esperando. Los guionistas juegan muy bien sus cartas para hacer dudar a los espectadores hasta de lo visto por sus propios ojos. La segunda temporada está en proceso y podremos seguir conociendo las aventuras de Jesús en la época actual.

Porta dos Fundo es una compañía brasileña que el pasado diciembre logró colocar un especial de comedia en Netflix titulado "La primera tentación de Cristo", que desató la ira de millones de personas al retratar en su parodia a Jesús con aparentes inclinaciones homosexuales. Incluso se hizo una petición firmada por muchas personas para retirar el contenido del catálogo, sin embargo la plataforma decidió mantenerlo.

Estos ejemplos son sólo algunos vestigios de lo que la figura de Jesucristo ha representado para muchos sectores. Su historia está llena de todos los elementos para volver exitoso cualquier intento de interpretación: milagros, magia, melodrama, sangre y la promesa de un mundo mejor. Es tan basto el simbolismo utilizado en su historia que un solo artista podría hacer mil versiones de ella y cada día, mientras el mundo vaya evolucionando, la forma de ver a quienes muchos creen será el salvador de la humanidad se deconstruirá y así se seguirá creando arte con base en su persona.