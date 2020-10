Tecnología de plasma frío destruye el coronavirus, afirman científicos italianos

Un estudio afirma que el plasma frío podría erradicar hasta un 99.9 por ciento el virus de la Covid-19

Recientemente investigadores de la Universidad de Padua, Italia efectuaron pruebas en el departamento de medicina molecular y encontraron que el gas ionizado o plasma frío tiene la capacidad de erradicar en un tiempo estimado de 30 minutos hasta en un 99.99 por ciento el virus SARS-CoV-2, en ambientes cerrados y superficies. Los científicos trabajaron en conjunto con una compañía italiana llamada JONIX, empresa especializada en el tratamiento del aire y áreas aplicadas en química y biología.

El plasma frío es un compuesto sin equilibrio térmico generado a través de una descarga eléctrica en un gas a baja presión, donde la temperatura electrónica es superior a la temperatura de las partículas pesadas. Su empleo está relacionado con el uso industrial que sirve para procesos de enfriado, envasado de alimentos, y descongelación. Además, elimina los microorganismos garantizando la seguridad en comestibles y mejorar su conservación.

La tecnología de plasma fría puede emplearse para los procesos de sanitización y desinfección. Resulta de interés al no emplear sustancias tóxicas ni requerir de elevadas radiaciones energéticas. También en la eliminación de olores no deseados. Gracias a su funcionamiento, no reemplaza el uso de técnicas de limpieza e higienización, sino es un sistema adicional el cual mejora la eficacia de los procesos de desinfección.

Andrea Crisanti, investigador en la Universidad Padua, destacó en el informe que esta tecnología está basada en el proceso de ionización y el fenómeno físico generado por la temperatura del medio ambiente que utiliza el aire transformándolo en plasma frío o gas ionizado. Este compuesto formado por varias partículas cargadas eléctricamente de iones, electrones, átomos y moléculas son las causantes de producir la oxidación. En tanto, el plasma frío disocia compuestos orgánicos volátiles como bacterias y virus de toda índole.

Este estudio realizado por la casa de estudios en Italia y científicos de la empresa JONIX destacó que la tecnología basada en plasma frío tiene una actividad antiviral muy efectiva en contra del virus SARS-CoV-2. Enrico Faedo, ingeniero químico de JONIX Italia, sostuvo que el poder del plasma frío puede frenar la propagación de la Covid-19, pero tener la validación científica es un paso esencial. El plasma frío es empleado en Italia y otros países de la Unión Europea, en México estará disponible para sanitizar espacios públicos, empresas, instituciones y otros espacios libres de Covid-19.

Hasta el momento, JONIX México precisó que la gama de soluciones, además de disminuir la Covid-19 en espacios con gran afluencia de personas también es capaz de eliminar otros virus como la influencia H1N1 y la influencia estacional. También el plasma frío es eficaz a la hora de eliminar diversos agentes contaminantes como bacterias, alérgeno y contaminantes.