Nearby Sharing, lo nuevo de Google para transferencia de datos

Android incluirá en su nueva actualización de software su propia versión del AirDrop de Apple

Después de meses de rumores, Google confirmó que su función de transferencia de datos pesados entre dispositivos estará disponible en la siguiente versión de su sistema operativo móvil Android 11. La función comenzó a aparecer en la versión de Chrome OS Canary, un proyecto de software basado en la nube a principios del mes de junio de 2020, eso indica que la herramienta también podrá funcionar en las Chromebooks.

Según un video publicado en YouTube por parte de Android Developers, las características de la nueva herramienta que podría llamarse Nearby Sharing, parece funcionar muy similar a AirdDrop, la función de Apple, ya que puede transferir archivos muy pesados de forma rápida e inalámbrica entre dispositivos móviles. Si bien no es la presentación formal de la función, en el video se puede ver una captura de pantalla donde se lee la palabra Nearby una opción mostrada al lado de Copiar.

En un inicio, la compañía de Mountain View, California le había puesto a su herramienta de conexión temporal entre dispositivos o red ad-hoc Google Fast Share, pero en enero de 2020 cambió el nombre del proyecto a Nearby Sharing. Esta característica estaba planeada exclusivamente para los teléfonos Google Pixel, pero ahora la herramienta podrá estar disponible para Windows, macOS, Chrome OS, Linux y todos los dispositivos móviles que funcionen con el sistema operativo Android.

La nueva característica, cuenta con Android Police, la cual restringe a las personas enviar cosas al azar a extraños, siempre y cuando el usuario tenga configurada esa función; además, deberá activar el modo visible en su teléfono inteligente y confirmar de forma manual si desea recibir o no los archivos.

Google no es la única compañía que desea hacerle frente al AirDrop de Apple; Samsung también está comenzando a trabajar en una función muy similar llamada QuickShare. Su principal característica es enviar archivos pesados a cinco personas al mismo tiempo, esto hace la diferencia con Nearby Sharing y AirDrop que sólo puede ser a una persona a la vez.

Cabe señalar que, la función desarrollada por la compañía de la gran G no es una novedad, sólo no había sido lanzada por presentar varios errores en su programación, eso ocasionó una detención en su lanzamiento en las versiones de Android anteriores, pero ahora Google no pretende enviar información, sino también utilizarlo para vincular sus productos con mayor rapidez.

Por ahora les resta esperar a los usuarios de Android para descubrir si Nearby Sharing estará disponible en el sistema operativo móvil Android 11 y así convertirse en un gran competidor de la red ad hoc en los sistemas operativos macOS y iOS. Es preciso mencionar que AirDrop es compatible entre dispositivos Apple; en cambio, el abanico de posibilidades para Google es mucho más grande no sólo por incluir al ecosistema de Google sino también por la compatibilidad con otros sistemas operativos.