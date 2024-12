Meta podrá poner marcas de agua a videos generados por IA

Meta lanza Video Seal: una nueva herramienta para combatir los deepfakes con marcas de agua avanzadas

La compañía liderada por Mark Zuckerberg, presentó Meta Video Seal, una herramienta diseñada para insertar marcas de agua invisibles en videos creados mediante inteligencia artificial. Este anuncio, realizado el 12 de diciembre, busca hacer frente al rápido crecimiento de los deepfakes, que, según la plataforma de verificación de identidad Sumsub, se cuadruplicaron entre 2023 y 2024, representando el 7% de todos los fraudes registrados en el último año.

Esta herramienta llega como respuesta a los crecientes desafíos que plantea la autenticidad del contenido digital, especialmente ante el uso malintencionado de videos generados por IA. Con la implementación de Video Seal, Meta busca garantizar un nivel más alto de seguridad y confianza en los medios visuales compartidos en internet.

A través de Meta Video Seal se pueden incorporar marcas de agua diseñadas específicamente para videos, superando las limitaciones de otras tecnologías existentes, como las desarrolladas por DeepMindo Microsoft, que suelen derivar de herramientas para imágenes. Según Pierre Fernández, investigador en inteligencia artificial de Meta, esta herramienta ofrece una solución mucho más robusta frente a los desafíos del entorno digital actual.

"Si bien existen otras herramientas de marca de agua, no ofrecen la solidez suficiente para la compresión de video, que es muy frecuente cuando se comparte contenido a través de plataformas sociales; no eran lo suficientemente eficientes para funcionar a gran escala; no eran abiertas ni reproducibles; o se derivaban de la marca de agua de imágenes, que no es óptima para los videos", explicó Fernández en una entrevista con TechCrunch.

Entre las características más destacadas de Video Seal se encuentra suresistencia a ediciones comunes como recortes, desenfoques y compresión de video. También permite rastrear el origen del contenido gracias a un mensaje oculto incorporado en la marca de agua, aportando una capa adicional de autenticidad y seguridad.

Pese a sus avances, la tecnología no está exenta de retos. Fernández admitió que las marcas de agua podrían ser eliminadas o alteradas por ediciones intensas o compresiones extremas. Asimismo, Meta enfrenta el desafío de incentivar la adopción de esta tecnología en un ecosistema donde muchas empresas ya utilizan soluciones propietarias.

Para abordar estas limitaciones, la compañía está lanzando Meta Omni Seal Bench, una tabla comparativa pública que evaluará el desempeño de diversas tecnologías de marcas de agua en diferentes escenarios. Este esfuerzo busca fomentar la transparencia y facilitar la integración de estándares abiertos en la industria tecnológica.

Además, Meta organizará un taller sobre marcas de agua en la conferencia ICLR 2024, uno de los eventos más importantes en el ámbito de lainteligencia artificial. Este foro servirá como espacio para debatir y promover la colaboración entre empresas y académicos en el desarrollo de soluciones más avanzadas y accesibles.